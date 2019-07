Test Medicina 2019 Universitaly/ Miur, come cambia la prova: meno logica e più storia

C’è tempo fino al 25 luglio 2019 per iscriversi al Test Medicina 2019. Alle 15 di quel giorno le iscrizioni termineranno. Se ancora non lo avete fatto, andate sul portale Universitaly e indicate le sedi per cui volete concorrere, in ordine di preferenza, tenendo conto del fatto che le scelte sono irrevocabili. I posti disponibili quest’anno per Medicina e Chirurgia sono 11.568, più dell’anno scorso, quando erano 9.779. Sono aumentati anche quelli di Odontoiatria: 1.133 contro i 1.096 dell’anno scorso. La data da fissare sul calendario, una volta completata l’iscrizione, è quella di martedì 3 settembre. Questo è il giorno in cui decine di migliaia di camici bianchi in tutta Italia affronteranno il nuovo Test di Medicina. Le novità infatti non mancano: sono state dimezzate le domande di logica e ci sono molti più quesiti di cultura generale. L’anno scorso sono stati più di 60mila a mettersi alla prova nella speranza di superare il test. Questo numero verrà superato?

TEST MEDICINA 2019, UNIVERSITALY MIUR: COME CAMBIA LA PROVA

La prova di ammissione, il Test Medicina 2019, si apre il 3 settembre 2019 alle ore 11. I candidati avranno a disposizione 100 minuti per risolvere 60 quesiti. Sono 12 quelli di cultura generale, 10 di ragionamento logico, ben 18 di biologia, 12 di chimica, infine 8 di fisica e matematica. Cosa cambia concretamente rispetto agli ultimi anni? Sono aumentati i quesiti di cultura generale: da 2 sono diventati 12. In compenso sono diminuiti da 20 a 10 quelli di logica. I quesiti di cultura generale faranno riferimento all’ambito storico, sociale, istituzionale e letterario. Quindi ci saranno anche domande relative all’area Cittadinanza e Costituzione, argomento con cui è stato possibile familiarizzare per la Maturità. Si partirà da testi di saggistica scientifica, autori classici o contemporanei, da testi di attualità comparsi su riviste, anche specialistiche, e quotidiani. C’è dunque coerenza rispetto al lavoro preparatorio fatto dagli studenti per la Maturità. Per quanto riguarda l’ambito storico, i quesiti possono riguardare aspetti caratterizzanti della storia del Novecento e il mondo attuale.

