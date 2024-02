Test Medicina 2024, come sarà: due sessioni a maggio e luglio/ Quesiti scelti tra 7mila nella banca dati

Per entrare nella facoltà di Medicina ci sono due possibilità. Gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori potranno, infatti, sostenere le prove di ammissione in due sessioni diverse, una martedì 28 maggio 2024, l’altra martedì 30 luglio 2024. Per l’inserimento in graduatoria potranno scegliere il migliore dei risultati ottenuti. Questo quanto prevede il decreto 472 del 23 febbraio 2024 firmato dal ministro dell’Università, Anna Maria Bernini. In attesa di una riforma dell’accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, il decreto rivede il Tolc med, dopo la sentenza di annullamento del Tar del Lazio.

Invece, per gli studenti che l’anno scorso, in quarta superiore, avevano sostenuto e superato le prove d’accesso, come previsto dalla riforma Messa, è ancora limbo, perché il Mur sta ancora aspettando la decisione del Consiglio di Stato, che coinvolge circa 3mila candidati oggi maturandi. Come evidenziato da ItaliaOggi, il decreto prevede che per ogni sessione delle nuove prove la somministrazione sia effettuata in presenza, presso la sede scelta dal candidato, e in formato cartaceo.

TEST MEDICINA 2024: BANCA DATI SU INTERNET, PROVE E PUNTEGGI

Per quanto riguarda i quesiti del test di Medicina 2024, saranno estratti da un’apposita banca dati, recante pure la risposta esatta, a differenza invece di quanto accadeva con il Tolc med. La banca dati contiene nel complesso almeno 7mila quesiti e dovrà essere pubblicata sul sito internet accessoprogrammato del Mur. La pubblicazione, come chiarito da ItaliaOggi, avverrà in due fasi: metà almeno 20 giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024, l’altra metà almeno 20 giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024. I partecipanti al test di Medicina 2024 avranno a disposizione 100 minuti per rispondere a 60 quesiti con 5 opzioni di risposta, una sola quella corretta.

Inoltre, le domande riguarderanno «competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica». Il punteggio minimo per superare i test di Medicina 2024 è pari a 20 punti. Per la valutazione delle prove saranno attribuiti al massimo 90 punti. I criteri di cui tener conto sono: 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa. Infine, l’iscrizione ai test di Medicina 2024 potrà essere effettuata dal 3 aprile 2024 al giorno 17 aprile 2024, ore 15.











