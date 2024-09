GRADUATORIA RISULTATI TEST MEDICINA 2024 OGGI ONLINE

Il giorno più importante dei risultati Test Medicina 2024 è arrivato, perché chi ha sostenuto le prove del 28 maggio e del 30 luglio scorsi potrà scoprire la graduatoria nazionale di merito con i relativi nominativi. Viene pubblicata oggi, martedì 10 settembre, attivando in questo modo il meccanismo di assegnazione dei posti nelle varie università. I punteggi non sono al centro dell’attenzione degli studenti, perché i candidati hanno già avuto modo di conoscere i propri risultati, visto che nelle scorse settimane sono stati pubblicati nell’area riservata di Cineca e Universitaly, ma solo oggi si può scoprire la posizione nella graduatoria nazionale.

Questo è importante, dal momento che potrete capire se siete riusciti a ottenere il posto ambito in una delle facoltà di Medicina. A proposito della graduatoria risultati test medicina 2024, è importante sapere che il punteggio minimo è di 20 su 90, ma alcuni esperti ritengono che invece quello per entrare in facoltà dovrebbe aggirarsi tra i 75 e 75 punti e mezzo, eppure c’è chi indica una soglia superiore, tra 76,9 e 78,1. Ma siamo ancora nel campo delle ipotesi, oggi avremo finalmente delle certezze.

ORARIO GRADUATORIA RISULTATI TEST MEDICINA 2024

Per quanto concerne l’orario, cioè quando verrà pubblicata la graduatoria, Sky Tg24 ipotizza che potrebbe accadere attorno alle 12, facendo riferimento a indiscrezioni e precedenti. Diversa l’ipotesi di Studenti.it, secondo cui, alla luce del fatto che l’anno scorso è stata pubblicata verso le ore 7 e che l’anno prima era già online a partire dalle prime ore del mattino, allora potrebbe accadere lo stesso oggi, quindi la graduatoria potrebbe essere pubblicata verso le 7.

GRADUATORIA RISULTATI TEST MEDICINA 2024, COME FUNZIONANO GLI SCORRIMENTI

Non è tanto il punteggio in sé a determinare l’ingresso nella facoltà di Medicina all’università, ma la posizione in graduatoria, oltre ai posti disponibili. Quindi, all’interno dell’area personale di Cineca e Universitaly sarà precisato chi sono gli studenti “assegnati” alla sede che è la prima scelta indicata, i “prenotati” ma nelle altre sedi indicate, quelli “in attesa” degli scorrimenti per aspirare a un posto, perché non hanno raggiunto un punteggio tale da ottenere il posto, e i “fine posti“, quindi i posti disponibili sono stati assegnati prima del raggiungimento della posizione in graduatoria.

Dunque, il consiglio è di controllare la propria posizione, visto che con lo scorrimento e le assegnazioni scattano aggiornamenti settimanali fino a quando non vengono assegnati tutti i posti messi a disposizione. A tal proposito, bisogna confermare il proprio interesse riguardo la permanenza in graduatoria. Gli studenti assegnati e prenotati hanno la facoltà di immatricolarsi subito, invece gli altri, quelli che preferiscono aspettare, devono confermare entro 5 giorni l’intenzione di restare in graduatoria aspettando però lo scorrimento. Il primo è previsto il 18 settembre, poi ci saranno altri ogni settimana, appunto, fino a quando non vengono occupati tutti i posti.