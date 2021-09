Test medicina “3 domande sbagliate”/ Graduatoria risultati falsata? Cosa può accadere

A pochi giorni dal test di medicina 2021, emergono le prime contestazioni alla prova scritta e nel mirino sono finite tre domande, ritenute sbagliate. Come riferisce il Corriere della Sera, tre questioni poste agli aspiranti medici meritano una riflessione e precisamente la domanda numero 21, di chimica, “infilata tra quelle di logica – scrive il quotidiano di via Solferino – e peraltro con una risposta ritenuta non corretta”. Focus anche sulla 23, formulata secondo chi contesta in maniera ambigua, e infine la domanda numero 2, che non sarebbe congruente alle regole del testo. Una contestazione che rischia di mettere in discussione la graduatoria finale di quello che resta il test più atteso e ambito dell’intero panorama accademico italiano (in 76mila i diplomati presentatisi all’esame su 14mila posti).

La protesta, come spesso e volentieri accade in queste occasioni, è scattata sui social, quindi sui giornali locali, e poi ci ha pensato il Codacons a rincarare la dose, annunciando un ricorso al Tar della regione Lazio per irregolarità e violazioni delle disposizioni. A chiudere il cerchio è stato quindi Manuel Tuzi, deputato del Movimento 5 Stelle della commissione Cultura, che ha presentato un’interrogazione parlamentare alla ministra Messa per “far luce” sulla “presunta presenza di quesiti errati e di risposte non abbinate correttamente”.

TEST MEDICINA 2021, TRE DOMANDE SBAGLIATE: INTERROGAZIONE DI TUZI

“Gli studenti vedrebbero alterato il punteggio finale – spiega ancora il grillino – e sappiamo che a volte si entra per pochi centesimi di punto. La presenza di domande errate influirebbe sulla graduatoria e sulla possibilità o meno di accedere al corso di laurea, o all’università inserita come prima scelta”. Il ministero ha fatto sapere che i tecnici stanno lavorando per analizzare le segnalazioni, anche perchè i tempi stringono, tenendo conto che il 17 verranno pubblicati i punteggi ottenuti dai candidati, e il 28 la pubblicazione.

In ogni caso, qualora le tre domande venissero ritenute realmente poco corrette, a quel punto le stesse potrebbero venire escluse dalla valutazione finale, un po’ come accadde già nel 2020, quando venne annullata una domanda e si decise di valutare il test sulle altre 99: staremo a vedere.



