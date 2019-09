Test Professioni Sanitarie 2019/ Risultati, quesiti e risposte: punteggi graduatoria

Dopo Medicina e Architettura, oggi mercoledì 11 settembre è il giorno del Test Professioni Sanitarie 2019. Un appuntamento molto atteso per migliaia di giovani, un esame che non prevede un test unico nazionale come accade per Medicina-Veterinaria: infatti, i contenuti del test saranno diversi da ateneo a ateneo. Saranno invece uguali per tutti l’orario di inizio della prova e la durata: il test avrà il suo via alle ore 11.00, ma gli studenti sono invitata a presentarsi in ateneo già dalle ore 8.00, affinchè i commissari completino le procedure preliminari del caso: ci riferiamo al controllo dei documenti, la suddivisione dei candidati tra le diverse aule, la somministrazione dei plichi e la comunicazione delle informazioni di servizio. Passando alla durata, invece, Scuola Zoo evidenzia che la prova durerà 100 minuti. Ricordiamo inoltre che sarà necessario portare con sé un documento d’identità, la ricevuta d’iscrizione al test e la ricevuta di pagamento.

TEST PROFESSIONI SANITARIE 2019, POSTI DISPONIBILI

I posti disponibili per il Test Professioni Sanitarie 2019 sono suddivisi tra le varie aree di competenza, a loro volta divisi tra i vari atenei di tutta Italia. Ecco l’elenco completo: Infermieristica: 15.069, Ostetricia: 831, Infermieristica pediatrica: 191, Podologia: 120, Fisioterapia: 2.117, Logopedia: 771, Ortottica e assistenza oftalmologica: 228, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva: 323, Tecnica della riabilitazione psichiatrica: 370, Terapia occupazionale: 247, Educazione professionale: 67, Tecniche audiometriche: 51, Tecniche di laboratorio biomedico: 780, Tecnica di radiologia per immagini e radioterapia: 740, Tecniche di neurofisiopatologia: 128, Tecniche ortopediche: 165, Tecniche audioprotesiche: 315, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: 194, Igiene dentale: 651, Dietistica: 377, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: 688, Assistenza sanitaria: 327. Per conoscere il numero di posti per ogni università, clicca qui.

TEST PROFESSIONI SANITARIE 2019, PUNTEGGI GRADUATORIA

Sono poco più 24 mila i posti messi in palio dal Test Professioni Sanitarie 2019, ma come è possibile calcolare il punteggio? Il test prevede 60 quesiti a risposta multipla, di cui: 12 domande di cultura generale, 10 domande di ragionamento logico, 16 domande di biologia, 16 domande di chimica e 6 domande di fisica e matematica. I criteri del punteggio sono i seguenti: 1,5 punti per ogni risposta giusta, 0 punti per ogni risposta non data e -0,4 per ogni risposta errata. A differenza degli altri test già citati in precedenza, per Professioni Sanitarie non esiste un’unica graduatoria: come dicevamo, non sarà il Miur ma ogni singolo ateneo a stabilire il punteggio di ingresso. Secondo quanto evidenziato da Tpi, entrare a Infermieristica sarebbe più facile che nelle altre professioni sanitarie: ai candidati potrebbe anche bastare un punteggio pari o superiore ai 30 punti. Non ci resta che attendere le primissime novità dalle varie Università, seguiremo insieme l’andamento della prova, nonchè quesiti ed esiti dei vari test.



