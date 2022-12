Testamento spirituale di Benedetto XVI/ “Rimanete saldi nella fede, Gesù è la via”

Benedetto XVI ci lascia un testamento spirituale e uno materiale. Il primo verrà pubblicato nel libro ‘Nient’altro che la verità’, scritto dall’arcivescovo Georg Gänswein, segretario particolare del Papa emerito, con Saverio Gaeta, in uscita agli inizi di gennaio per le edizioni Piemme. Il testamento spirituale è stato scritto da Joseph Ratzinger nell’estate 2006 e da allora non è mai cambiato. Il testo è in tedesco ed è snello, infatti ha poco più di quattromila battute. Il volume è stato comunque rivisto dallo stesso Benedetto XVI, consapevole che sarebbe stato pubblicato dopo la sua morte.

TE DEUM: COS'È, TESTO INTEGRALE/ Diretta video Papa: "Benedetto XVI? Grazie Dio per…"

Si tratta di un testo di fede semplice e breve, in cui il Papa emerito ringrazia e cita i suoi affetti e la sua Baviera. Ma Benedetto XVI fa riferimento anche ai suoi cari, morti nel frattempo. Nonostante ciò, Ratzinger non ha voluto toccare quella parte. Nel libro ringrazia anche chi ha incontrato durante la sua “avventura spirituale”, nel corso dei suoi “studi teologici” e chi “cita i suoi lavori”, ma ribadisce con convinzione la “ragionevolezza della fede”. A tal proposito, c’è anche un appello ai fedeli: “Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere!… Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo”.

Discorso di Ratisbona di Benedetto XVI, Video/ Fede, ragione, islam: la libertà in Ratzinger

GEORG GÄNSWEIN SUL TESTAMENTO DI BENEDETTO XVI

“Ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza della fede”, è un altro dei passaggi del testamento spirituale che Benedetto XVI lascia alla Chiesa. Ma ha anche lasciato un testamento materiale, che è nelle mani del segretario particolare Georg Gänswein. Questi a proposito del libro in uscita, che conterrà il lasciato spirituale del Papa emerito, ha spiegato che si tratta di “una personale testimonianza della grandezza di un uomo mite, di un fine studioso, di un cardinale e di un Papa che ha fatto la storia del nostro tempo”. Ma lo definisce anche “un racconto di prima mano che cerca di far luce su alcuni aspetti incompresi del suo pontificato e di descrivere dall’interno il vero ‘mondo vaticano’”. Fu lo stesso Gänswein a presentare tale progetto a Joseph Ratzinger tempo fa al Mater Ecclesiae ed è la conferma di un rapporto di profondo rispetto e di stima reciproca, sin da quando il Papa emerito nominò il giovane sacerdote tedesco segretario personale. Ma è stato anche suo confidente e consigliere, restando sempre al suo fianco durante il pontificato e dopo la storica rinuncia del 2013.

LEGGI ANCHE:

Mons. Fisichella "Benedetto XVI ancora lucidissimo"/ "Ultimo teologo significativo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA