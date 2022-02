Testo Abbi cura di te, canzone Highsnob e Hu/ Analisi significato (Sanremo 2022)

“ABBI CURA DI TE”, ANALISI TESTO CANZONE HIGHSNOB E HU A SANREMO 2022

Con un testo scritto da F. A. Musumeci, F. De Marco, F. Ferracuti, A. Moroni e M. Matera, Highsnob e Hu parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Tra i 25 cantanti in gara ci saranno infatti anche il rapper e la cantautrice, alla loro prima partecipazione a Sanremo 2022, la kermesse canora più importante d’Italia. Sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022, l’inedito duo porterà un testo dal titolo “Abbi cura di te”, che parla di un amore terminato, ricordando emozionanti per quanto semplici momenti quotidiani e allo stesso tempo arricchendo il testo della canzone “Abbi cura di te” di Highsnob e Hu con citazioni bibliche e filosofiche che danno al tutto un’aura più solenne.

L’inedito duo presenta in questo Sanremo 2022 un brano dalle sonorità contemporanee. I due giovani artisti si alterneranno nelle strofe del testo di “Abbi cura di te” nelle quali non mancano citazioni bibliche e artistiche, come quella riguardante il personaggio di Oloferne, fino al riferimento alla tecnica erotica giapponese dello Shibari. Andiamo ad analizzare meglio il testo della canzone “Abbi cura di te” di Highsnob e Hu a Sanremo 2022.

ANALISI TESTO “ABBI CURA DI TE” DI HIGHSNOB E HU A SANREMO 2022: UN ADDIO FILOSOFICO

Il testo di “Abbi cura di te” di Highsnob e Hu comincia con una dedica alla persona amata, con la quale il rapporto è presumibilmente appena finito: “Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, che provo piacere nel sentir dolore come lo shibari. Scrivo solo di notte così per lo meno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni, i sogni come te qualcuno aveva detto, che la mattina sveglio neanche li ricordi e vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre, e io perdo la testa come Oloferne, dimmi come ti senti ora che baci un verme”. Qui, nei primi versi del testo di “Abbi cura di te” di Sanremo 2022, subito due citazioni: quella riguardo Oloferne, che perse la testa per mano di Giuditta, e quella relativa allo shibari, tecnica erotica giapponese.

Il testo della canzone “Abbi cura di te” Highsnob e Hu di prosegue con la presa di coscienza dell’addio, doloroso ma inevitabile: “Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te, lontano da te, e goodbye ovunque sarai tu ricorda, abbi cura di te, abbi cura di te, come tagli sopra le mie mani, queste lenzuola sanno ora come ti chiami, in questo gioco quando hai vinto hai perso. Esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti via il dolore, baciare le tue lacrime eh, e poi piove e poi piove, e farsi male fino a sfinirsi”. L’invito alla persona amata del testo della canzone “Abbi cura di te” di Highsnob e Hu in qiuesto Sanremo 2022 è comunque molto profondo: prendersi cura di sé stessa, nonostante la separazione.



