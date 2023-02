TESTO “CAUSE PERSE”, CANZONE SETHU/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“CAUSE PERSE”, TESTO CANZONE SETHU A SANREMO 2023

È partito dal punk, deve il suo nome a un gruppo metal, è approdato al rap e alla trap e ora si diletta con un’elettronica più melodica con cui approda a

Sanremo 2023: il percorso di Sethu ha coperto l’intero arco “costituzionale” della musica per giungere alla sua più istituzionale vetrina con il testo Cause perse, canzone che parla di rapporti personali e familiari difficili, filtrati dal rapporto col fratello gemello, co-autore del brano e sodale del cantante.

“CAUSE PERSE”, ANALISI TESTO CANZONE SETHU A SANREMO 2023

Entriamo dentro la nostra analisi del testo della canzone Cause perse. Il pezzo di Sethu racconta l’insoddisfazione che permea certe relazioni in certi momenti della vita (“Eddai non puoi / Farmi sempre le stesse tre domande /Lo sai che ho / Sogni troppo grandi per queste tasche”), la sensazione di non essere capiti tanto dal mondo quanto da chi ci sta più vicino (“Chiedi scusa anche a papà / Se mi parli e sto per aria / Se ho una testa dimmerda /Ma qua fuori è una guerra /Mollami almeno un momento”).

Sentirsi falliti e perduti, cause perse appunto, e non avere nemmeno il conforto degli altri per tirarsi su (“Eddai non puoi / Farmi sempre quelle solite facce / Non hai nemmeno detto ciao / Nemmeno detto ciao prima di andartene; “Triste vedere niente cambia col tempo / E io sto da solo con il cuore a metà”).

ANALISI TESTO CANZONE “CAUSE PERSE” DI SETHU A SANREMO 2023: MALESSERE E PARANOIA

Il testo della canzone Cause perse, curiosamente per un pezzo che deve gareggiare a Sanremo 2023, non ha un lieto fine, in certi momenti, bisogna solo attendere che il malessere vada via (“La luce dei bar / Non mi illumina / Paranoia / Se tu non sei qua”; “Brucio questi anni come se non li avessi / Come siga spente sui polsi”) e restare con sé stessi può persino aiutare a non sentire il rumore (“Siamo due cause perse / Me Io dicevi sempre / Ho messo i tappi all’orecchie”).

Il testo della canzone Cause perse col suo mix tra ritmo e gradazione emotiva può essere un buon modo per Sethu con cui farsi conoscere da un pubblico diverso dal solito, mescolando intimismo, senza cadere nel vittimismo o nell’enfasi: potrebbe essere una delle sorprese di questo festival di Sanremo 2023.











