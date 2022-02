Testo completo “A mano a mano” di Rino Gaetano/ La cover a Il Cantante Mascherato

A mano a mano di Rino Gaetano sarà protagonista della serata a Il Cantante Mascherato

A Il Cantante Mascherato ammireremo A mano a mano di Rino Gaetano che sarà reinterpretata dal personaggio dell’Aquila insieme a Morgan. A dire il vero la canzone è un brano scritto da Riccardo Cocciante insieme a Marco Luberti e cantato proprio da Cocciante. Il brano ha avuto però ancora maggior successo quando è stato cantato da Gaetano divenendo clamorosamente una delle sue canzoni più famose. Risulta ancora oggi la più ascoltata in assoluto dell’artista su Spotify. Con questo brano Rino ha ricevuto il triplo disco di platino della FIMI. Sono stati tanti altri quelli che hanno provato a reinterpretare la canzone da Emma Marrone ad Alice Paba, da Andrea Bocelli a Piero Barone, da Alessandro Mannarino a Tosca. Sicuramente però ancora oggi la versione cantata dal grande Gaetano rimane la migliore.

Testo completo “A mano a mano” di Rino Gaetano interpretata dall’Aquila e Morgan

A mano a mano ti accorgi che il vento

Ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso

La bella stagione che sta per finire

Ti soffia sul cuore e ti ruba l’amore

A mano a mano si scioglie nel pianto

Quel dolce ricordo sbiadito dal tempo

Di quando vivevi con me in una stanza

Non c’erano soldi ma tanta speranza

E a mano a mano mi perdi e ti perdo

E quello che è stato mi sembra più assurdo

Di quando la notte eri sempre più vera

E non come adesso nei sabato sera

Ma dammi la mano e torna vicino

Può nascere un fiore nel nostro giardino

Che neanche l’inverno potrà mai gelare

Può crescere un fiore da questo mio amore per te

E a mano a mano vedrai con il tempo

Lì sopra il suo viso lo stesso sorriso

Che il vento crudele ti aveva rubato

Che torna fedele

L’amore è tornato

Ma dammi la mano e torna vicino

Può nascere un fiore nel nostro giardino

Che neanche l’inverno potrà mai gelare

Può crescere un fiore da questo mio amore per te

