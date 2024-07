Calcutta, concerto da record a Milano con la fidanzata Angelica/ Morgan ‘attacca’ con un video, poi rimosso

Morgan ‘accusa’ Calcutta in concerto a Milano sui social, ma poi rimuove tutto

Oltre 35mila spettatori hanno reso il concerto di Calcutta a Milano un vero e proprio tripudio; il cantante – come racconta il Corriere della Sera – è stato accolto con un entusiasmo dilagante da parte dei fan accorsi per l’evento ed è stato una vera e propria festa all’insegna della musica salvo un piccolo contrattempo prima che l’evento iniziasse. Visto il gran numero di spettatori, si sarebbero infatti create delle lunghe attese con tanto di leggera contestazione dei fan nei confronti del promoter all’ingresso.

IL CASO MORGAN/ Il dottor Jekyll e Mr. Hyde della musica italiana?

Proprio questa piccola parentesi spiacevole sarebbe stata colta al volo da Morgan – riporta il Corriere della Sera – che mentre Calcutta era appunto impegnato con il concerto a Milano avrebbe postato sui social un video delle contestazioni per la lunga attesa dei fan all’ingresso. L’ex frontman dei bluvertigo – spiega il portale di informazione – avrebbe alluso al fatto che le invettive dei sostenitori fossero dirette proprio a Calcutta e non al promoter. Il contenuto pubblicato sui social sarebbe però stato rimosso pochi minuti dopo.

Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli per incitamento all’odio/ “Quella che ha una condanna sei tu”

Angelica, ‘velata’ frecciatina a Morgan in apertura del concerto di Calcutta: “Schifo è la cosa che faccio più spesso…”

A dispetto della querelle che negli ultimi giorni ha visto protagonisti proprio Calcutta, Morgan e la fidanzata Angelica, il cantante impegnato nel concerto a Milano non si è pronunciato con alcun riferimento, antifona o frecciatina. Lo show non ha dunque lasciato spazio a questioni non riferite alla musica e sicuramente il pubblico più che numeroso avrà apprezzato.

Sulla stessa lunghezza d’onda la fidanzata di Calcutta, Angelica, che ha aperto il concerto del cantante e che salvo un leggero e velato riferimento non ha menzionato null’altro che avesse a che vedere con la querelle con Morgan. “Dal titolo questa canzone sembra parlare d’amore, ma in realtà parla d’odio e di schifo: schifo è la cosa che faccio più spesso, oltre a non rispondere”. Queste, come riporta il Corriere della Sera, le parole di Angelica – fidanzata di Calcutta – anticipando il brano “La mia età”.

Morgan, la fidanzata Alessandra Cataldo attacca Angelica Schiatti/ "Lo manipolava, ora è solo vendetta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA