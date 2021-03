Testo completo “Amare” La Rappresentante di Lista/ “Parla di corpi e…” (Sanremo 2021)

Il duo La Rappresentante di Lista formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina porta in gara a Sanremo 2021 la canzone “Amare”. Si tratta di una delle sorprese più attese in assoluto per il Festival trattandosi di uno degli esordi della kermesse giunta alla sua 71esima edizione. Nel corso della loro presentazione a RaiPlay, alla vigilia della manifestazione canora, Veronica e Dario hanno svelato qualcosa in più rispetto al loro brano. “E’ una canzone che parla di corpi, di vita, di comunità, della ricerca di una rinascita, di un senso di libertà e di amore naturalmente”, ha spiegato la voce femminile del duo. Sul piano delle sonorità, il brano non rappresenterà una grande sorpresa per i fan de La Rappresentante di Lista in quanto è ciò che il duo sta cercando da anni nel proprio percorso musicale.

“Amare” è tuttavia considerata dal duo una canzone “classica” ma che poi si accinge ad esplodere nel ritornello con estrema energia. Entrambi i giovani artisti hanno ammesso di essersi avvicinati con estrema curiosità a questo Festival di Sanremo 2021 pur portandosi dietro inevitabilmente i segni di un periodo devastante per l’essere umano. A Sanremo giungono dopo un periodo di isolamento al quale un po’ tutti siamo stati costretti ma motivati e speranzosi di una rinascita. Il loro gesto scaramantico prima di salire sul palco dell’Ariston? In realtà sono due: “riuscire a battere le mani con il compagno guardandosi il gomito, non guardando le mani e cercare di fare centro e fare lo schiocco. Se fa lo schiocco vuol dire che va bene altrimenti va male”. Ed il secondo segno: “Toccarsi i cul*, come in teatro”. Clicca qui per il video

La Rappresentante di Lista con “Amare”: il testo canzone in gara a Sanremo 2021

“Amare” è il brano de La Rappresentate di Lista in gara a Sanremo 2021. Il duo definitosi “queer” porta sul palco dell’Ariston una canzone dal ritmo serrato con sonorità contemporanee. Scritto da Veronica e Dario con Dardust e R. Cammarata, a seguire il testo completo del brano (fonte Tv, Sorrisi e Canzoni):

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male

