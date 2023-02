Testo completo “Azzurro” di Adriano Celentano/ Video, la cover a Sanremo 2023

Azzurro di Adriano Celentano sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023

“Azzurro” di Adriano Celentano sarà tra le canzoni portate sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2023 nella serata delle cover interpretata dal duo formato da Colapesce e Dimartino. Il brano fu scritto da Vito Pallavicini e Paolo Conte e rappresenta il momento di vera affermazione di quest’ultimo. Fu inciso per la prima volta su 45 giri proprio dal molleggiato nell’album omonimo che sull’altro lato conteneva Una carezza in un pugno nel 1968. Insieme a Nel blu dipinto di blu la canzone è diventata una delle più famose tra le italiane nel mondo.

La canzone “Azzurro” di Adriano Celentano interpretata da Colapesce e Dimartino raggiunse la prima posizione della classifica annuale delle vendite nel nostro paese e rimase primo addirittura per diverse settimane in Austria. Nel corso del tempo sono tanti gli artisti che hanno deciso di portare sul palco una loro versione tra questi Mina, Renzo Arbore, Ricchi e Poveri, Erica Mou e addirittura all’estero con Regine che la cantò in francese e Peter Alexander in tedesco. Il brano fece scalpore anche nel mondo calcistico tanto che ancora oggi è l’inno ufficiale del Siracusa e viene ascoltato durante i riscaldamenti del Como.

Testo completo Azzurro di Adriano Celentano interpretato da Colapesce e Dimartino a Sanremo 2023

Di seguito leggiamo il testo completo di Adriano Celentano interpretata la quarta sera di Sanremo 2023 da Colapesce e Dimartino.

Cerco l’estate tutto l’anno

E all’improvviso eccola qua

Lei è partita per le spiagge

E sono solo quassù in città

Sento fischiare sopra i tetti

Un aeroplano che se ne va

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Il treno dei desideri

Nei miei pensieri all’incontrario va

Sembra quand’ero all’oratorio

Con tanto sole, tanti anni fa

Quelle domeniche da solo

In un cortile, a passeggiar

Ora mi annoio più di allora

Neanche un prete per chiacchierar

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Il treno dei desideri

Nei miei pensieri all’incontrario va

Cerco un po’ d’Africa in giardino

Tra l’oleandro e il baobab

Come facevo da bambino

Ma qui c’è gente, non si può più

Stanno innaffiando le tue rose

Non c’è il leone, chissà dov’è

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Ma il treno dei desideri

Nei miei pensieri all’incontrario va

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Il video della canzone Azzurro di Adriano Celentano interpretato a Sanremo 2023 da Colapesce e Dimartino













