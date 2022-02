Testo completo “Be my baby” dei The Ronettes/ La cover a Sanremo 2022

Be my baby dei The Ronettes sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Il fantastico brano Be my baby dei The Ronettes sarà portato da La Rappresentante di lista nella serata Cover del Festival di Sanremo 2022. Insieme al gruppo vedremo Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. La canzone è stata scritta da Phil Spector, Jeff Barry e Ellie Greenwich nel 1963 e interpretata appunto dal terzetto femminile. Le percussioni presenti al suo interno invece sono suonate da Hal Blaine. Addirittura Rolling Stone l’ha messa alla 22esima posizione delle 500 migliori canzoni della storia.

Nel 1999 ha guadagnato la Grammy Hall of Fame e nel 2006 è stata inserita nella United States National Recording Registry dalla Biblioteca del Congresso. Si tratta sicuramente di una canzone dunque storica e rappresenta un grande privilegio per La Rappresentante di lista che potrà interpretarla sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2022.

Testo completo “Be my baby” dei The Ronettes cantata da La rappresentante di lista a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo dei The Ronettes interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da La Rappresentante di lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra.

The night we met I knew I needed you so

And if I had the chance I’d never let you go

So won’t you say you love me

I’ll make you so proud of me

We’ll make ‘em turn their heads every place we go

So won’t you, please, be my, be my baby

[RIT.]

I’ll make you happy, baby, just wait and see

For every kiss you give me I’ll give you three

Oh, since the day I saw you

I have been waiting for you

You know I will adore you ‘til eternity

So won’t you, please, be my, be my baby

[RIT.]

So come on and, please, be my, be my baby

[RIT.]

Be my, be my baby, be my little baby

My one and only baby, oh oh

[RIT.]

Il video di un’esibizione del tempo dei The Ronettes

