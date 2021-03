Testo completo “Che ne so” Elena Faggi/ “Il momento prima dell’amore” (Sanremo 2021)

Arriva direttamente da Area Sanremo “Che ne so”, il brano che la giovanissima Elena Faggi interpreterà questa sera sul palcoscenico del Teatro Ariston nella sezione Nuove Proposte della 71esima edizione del Festival. E la 18enne cantautrice in erba originaria di Forlì (Emilia Romagna), una delle voci ‘green’ della kermesse festivaliera 2021, ha presentato il suo pezzo in una breve intervista pubblicata sulla piattaforma di RaiPlay in cui non solo ne racconta la genesi e le influenze musicali, ma rivela anche qualcosa di suo al grande pubblico: “Faccio musica pop e r’n’b, mentre il mio pezzo parla di quel momento prima dell’amore, prima dell’innamoramento, quella fase in cui non si sa ancora se si è ricambiati, quando ancora siamo nel mondo delle illusioni e dei film mentali che ci facciamo”.

La 19enne cantante forlivese ha poi parlato del momento in cui ha deciso di intraprendere questa carriera: “Fare la cantante è sempre stato il mio sogno: prima pensavo di fare l’attrice poi sicuramente, dopo aver cantato per la prima vota con mio fratello a un concorso locale della mia città, ho detto a mia madre: ‘Voglio fare la cantante!’. La canzone che porterò a Sanremo l’ho scritta semplicemente cercando di esprimere ciò che provavo in quel momento” ha aggiunto, ammettendo che non sapeva ancora dove sarebbe finita e certamente non pensandola in un’ottica sanremese. “Essendo arrivata qui l’ambizione continua, ma questo mi fa tenere i piedi per terra: io punto alla vittoria ma sono comunque felice” ha chiosato Elena. Clicca qui per il video

ELENA FAGGI CON “CHE NE SO”: IL TESTO

Ma quali sono i modelli musicali di Elena Faggi, paragonata già ad Arisa, talento lanciato dal Festival di Sanremo? La “disarmante semplicità” della cantautrice lucana e “il minimalismo della più nota coetanea Billie Eilish. Il suo esordio in tv risale al 2017 quando, col fratello Francesco, aveva partecipato ad “Italia’s Got talent”: “Abbiamo scritto questo brano assieme, lui ha realizzato gli arrangiamenti per l’orchestra e a dirigerla ci sarà Peppe Vessicchio. Sono emozionata!” ha raccontato a “Tv, Sorrisi e Canzoni” sul brano nato nella cameretta con l’accompagnamento di un ukulele durante la fase antecedente il primo lockdown. A seguire il testo completo del brano (fonte Tv, Sorrisi e Canzoni):

Questo cielo toglie il fiato

questo cielo innamorato

ma il tramonto dura troppo poco

mi illudo mentre te ne prendi gioco

Fai così, illudimi

tanto mi diverto, sai quanto mi diverto

confondimi, convincimi

lo trovo un po’ un pretesto, per andare via presto

Ti odio, non è vero

Ti odio, non è vero

Forse un po’, forse no, non lo so

Forse un po’, forse no, che ne so

Guarda come perdo tempo

a pensarti ogni momento

quando molto probabilmente

a te neanche passo per la mente

Fai così, illudimi

tanto mi diverto, sai quanto mi diverto

confondimi, convincimi

fingiti diverso, innamorato perso

Ti odio, non è vero

Ti odio, non è vero

Forse un po’, forse no, non lo so

Forse un po’, forse no, che ne so

Forse è vero, forse è vero che ci spero

che si avveri quel che mi dicevi eri

e mi faccio film mentali forse troppi forse vani

ma è così, così sarà domani

non è così, così sarà domani

Ti odio, non è vero

Ti odio, non è vero

Forse un po’, forse no, non lo so

Forse un po’, forse no, che ne so



