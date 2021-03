Testo completo “Mai dire mai (La locura)” Willie Peyote/ Rap tra cultura e politica

Willie Peyote è uno dei 26 big che animeranno il Festival di Sanremo 2021, calcando, nel suo caso specifico, il palco dell’Ariston con la canzone “Mai dire mai (La locura)”, che egli stesso ha presentato in anteprima esclusiva per tutti i suoi fan e per i telespettatori della kermesse canora matuziana sugli spazi virtuali di RaiPlay: “Il brano parla dell’approccio alla cultura nel nostro Paese, dalla musica alla politica, dopo il 2020. Non posso dire molto sulle sonorità sennò svelo tutto il trucco, ma è sicuramente un singolo diverso rispetto a quello che le persone che mi conoscono si aspettano da me ed è diverso da quello che siamo abituati a sentire a Sanremo”.

Per quanto concerne lo stato d’animo dell’artista in vista dell’apparizione a Sanremo, “navigo in una situazione di bipolarismo tra pentimento profondo e grande gioia, non so scegliere”. La pandemia gli ha fatto scoprire l’importanza di alcune cose che prima dava per scontate: “I concerti soprattutto, non soltanto i miei, ma anche quelli degli altri. Mi manca ascoltare musica dal vivo, non vedo l’ora di tornare a farlo”. Rituali scaramantici? “No, non ho nessun tipo di scaramanzia. Diciamo che affronto le cose senza pensarci troppo ed è già per me abbastanza difficile”.

TESTO COMPLETO “MAI DIRE MAI (LA LOCURA)” WILLIE PEYOTE

Willie Peyote gareggia al settantunesimo Festival di Sanremo con la canzone “Mai dire mai (La locura)”, che si presenta alle orecchie di chi la ascolta come un rap vero e proprio permeato da un profondo senso della satira, capace di passare da citazioni provenienti dalla dimensione politica a frasi tratte dalla serie “Boris”. Riportiamo di seguito il testo completo del singolo (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

“Questa è l’Italia del futuro, un Paese di musichette mentre fuori c’è la morte”

Ora che sanno che questo è il trend tutti ‘sti rapper c’hanno la band

Anche quando parlano l’autotune, tutti in costume come gli X-men

Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020

Nuovi punk vecchi adolescenti, tingo i capelli e sto al passo coi tempi

C’è il coatto che parla alla pancia ma l’intellettuale è più snob

In base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l’Italia è una grande sit-com

Sta roba che cinque anni fa era già vecchia ora sembra avanguardia e la chiamano It-pop

Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai boom su Tik-tok

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai

Ora che sanno che questo è il trend tutti che vendono il culo a un brand

Tutti ‘sti bomber non fanno goal ma tanto ora conta se fanno il cash

Pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli Exit poll?

Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile

Cosa ci vuole a decidere “tutta ‘sta roba c’ha rotto i coglioni?”

Questi piazzisti, impostori e cialtroni a me fanno schifo ‘sti cazzi i milioni

“le brutte intenzioni…” che succede? Mi sono sbagliato

Non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

(Mai dire mai) non so se mi piego non so se mi spezzo

(Mai dire mai) non so se mi spiego, dipende dal prezzo

(Mai dire mai) lo chiami futuro ma è solo progresso

(Mai dire mai) sembra il Medioevo più smart e più fashion

(Mai dire mai) se è vero che il fine giustifica il mezzo

(Mai dire mai) non dico il buongusto ma almeno il buonsenso

(Mai dire mai) ho visto di meglio, ho fatto di peggio

(Mai dire mai) ecco, tu di’ un’altra palla se riesco palleggio

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai.

