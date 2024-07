Selvaggia Lucarelli, retroscena su Angelica Schiatti/ “Morgan si era finto Willie Peyote al telefono con lei”

Selvaggia Lucarelli, in prima linea durante ogni caso di cronaca gossip, dal pandoro-Ferragni alla difesa delle donne hadetto la sua sul caso di stalking di Morgan nei confronti di Angelica Schiatti. La giornalista si è sfogata a Il Fatto Quotidiano, raccontando di un episodio successo qualche anno prima: “A un certo punto Morgan finge di essere il rapper Willie Peyote e contatta Angelica proponendole una collaborazione” – scrive Selvaggia – “Il cantante passa in seguito a contattare il produttore di Angelica inviandogli il messaggio: “La mia amica Angelica come sta? Lo tira fuori a molti il p***llo o solo uno alla volta?””

Parole che fanno venire la pelle d’oca, sommate alle immagini uscite sulle storie di Instagram di Calcutta, il quale ha deciso di condividere i messaggi truci che il musicista gli inviava sul portale di messaggistica Telegram. Tra questi, minacce di cattivo gusto da parte di Morgan, come: “Lei andrà al processo e le farò un c**o che non hai idea. La trito. Sia legalmente che mediaticamente. Poi vediamo chi ride e chi è finito. Ahahahahah“. Come scrive Selvaggia Lucarelli, sempre a Il Fatto quotidiano “La persecuzione, insomma, assume ogni volta una forma diversa”. Ed è proprio così, ma anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una vittima rimasta in silenzio per quattro anni e un carnefice piuttosto insospettabile.

Dopo le vicissitudini uscite negli ultimi giorni sul processo per stalking di Morgan, (nome d’arte di Marco Castoldi), anche Rai e Warner lo hanno scaricato. Il caso di stalking per cui è accusato è decisamente agghiacciante: per quattro lunghi anni ha molestato continuamente la sua ex ragazza Angelica Schiatti, inviando anche messaggi minatori al cantante Calcutta, ad oggi suo fidanzato. A Il Fatto Quotidiano, Selvaggia ha deciso di raccontare anche di quando Morgan aveva iniziato a minacciare Angelica Schiatti in una conversazione su Whatsapp, minacciandola di rendere pubblici tutti i video erotici che lei gli aveva mandato durante la relazione. Parole terribili risalenti al 20 maggio del 2020, data in cui poi, in una chat di gruppo, aveva postato le foto della ex nuda.

Angelica Schiatti, cantautrice trentacinquenne, ha vissuto una relazione con il critico musicale, per poi rimanere invischiata in un protrarsi di molestie che l’hanno portata alla denuncia. Sui social, i VIP come Selvaggia Lucarelli sono insorti e hanno mostrato estrema solidarietà nei confronti della ragazza, inviando pensieri di supporto e condannando a gran voce il gesto da brividi di Morgan. Tra di loro tutti i big della musica: Emma Marrone, Elodie, Elisa, Alessandra Amoroso ed Ermal Meta. Ma anche Aurora Ramazzotti, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso e tantissimi altri. Un vero caso di reato e di revenge porn, che ha coinvolto innumerevoli persone, tra cui la madre di Angelica, la quale, a sua volta, ha ricevuto minacce dal musicista.











