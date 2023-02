Testo completo “Oggi sono io” di Alex Britti/ Video, la cover di LDA a Sanremo 2023

Oggi sono io di Alex Britti sarà protagonista della serata delle cover al Festival di Sanremo 2023

Oggi sono io di Alex Britti è una canzone molto simbolica non solo per la carriera del cantautore romano, ma anche per la storia di Sanremo. Si tratta infatti del brano che ha portato Alex Britti a vincere la categoria “giovani” nel 1999. Quest’anno verrà riproposta durante la serata cover del 10 febbraio, dal cantante e rapper LDA, Luca D’Alessio. Il figlio di Gigi D’Alessio canterà Oggi sono io proprio insieme ad Alex Britti durante la quarta serata del festival.

Il brano, che sarà interpretato da LDA, dopo aver vinto Sanremo giovani ebbe un grandissimo successo portando Alex Britti per la prima volta tra i numeri uno in classifica, per vendite e diffusioni in radio. Originariamente uscito come singolo in CD, poi inserito nell’album It.Pop, Oggi sono io è diventata una delle canzoni più rappresentative per Alex Britti, non solo per grande successo ricevuto, anche per il video ufficiale diretto da Claudio Sinatti, molto apprezzato dal pubblico.

Il testo completo di Oggi sono io di Alex Britti, interpretato da LDA a Sanremo 2023

Ecco di seguito il testo completo della canzone Oggi sono io scritta da Alex Britti, che verrà riproposta dallo stesso autore in duetto con LDA, rapper figlio di Gigi D’Alessio durante la serata di Sanremo 2023 dedicata alle cover.

Oggi Sono io

E non so perché quello che ti voglio dire

Poi lo scrivo dentro una canzone

Non so neanche se l’ascolterai

O restera soltanto un’altra fragile illusione

Se le parole fossero una musica

Potrei suonare ore ed ore, ancora ore

E dirti tutto di me

Ma quando poi ti vedo c’è qualcosa che mi blocca

E non riesco a dire neanche come stai

Come stai bene con quei pantaloni neri

Come stai bene oggi

Come non vorrei cadere in quei discorsi

Già sentiti mille volte

E rovinare tutto

Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi

Senza quella sensazione che non mi fa dire

Che mi piaci per davvero

Anche se non te l’ho detto

Perché è squallido provarci

Solo per portarti a letto

E non me ne frega niente

Se dovro aspettare ancora

Per parlarti finalmente

Dirti solo una parola

Ma dolce più che posso

Come il mare come il sesso

Finalmente mi presento

E così, anche questa notte è già finita

E non so ancora dentro come sei

Non so neanche se ti rivedrò

O restera soltanto un’altra inutile occasione

E domani poi ti rivedo ancora

E mi piaci per davvero

Anche se non te l’ho detto

Perché è squallido provarci

Solo per portarti a letto

E non me ne frega niente

Se non è successo ancora

Aspetterò quand’è il momento

E non sarà una volta sola

Spero più che posso

Che non sia soltanto sesso

Questa volta lo pretendo

Preferisco stare qui da solo

Che con una finta compagnia

E se davvero prenderò il volo

Aspetterò l’amore e amore sia

E non so se sarai tu davvero

O forse sei solo un’illusione

Pero stasera mi rilasso

Penso a te

E scrivo una canzone

Dolce più che posso

Come il mare come il sesso

Questa volta lo pretendo

Perché oggi sono io

Oggi sono io

