Testo “Egoista”, canzone Shari/ Analisi e significato (Sanremo 2023

"EGOISTA", TESTO CANZONE SHARI A SANREMO 2023

Come certe dive dello show business americano, Shari ha cominciato da piccola, apparendo in tv a 12 anni e da lì ha usato i social e i nuovi media per costruire il suo successo, quello del Festival di Sanremo 2023 è quindi sia una consacrazione sia un trampolino di lancio dal quale si tufferà conil testo della canzone Egoista, pezzo che ha scritto con Salmo, suo mentore in pratica da molti anni.

Entriamo dentro la nostra analisi del testo: la canzone Egoista di Sanremo 2023 parla di chi vive l’amore con egoismo, per “sopperire al vuoto della sua solitudine” e lo fa con una scelta che ci pare abbastanza originale, ovvero assumere i differenti punti di vista degli egoisti, come delle prime persone plurime: comincia con “Forse vorrei una ragazza normale / Che mi guardi e mi sorrida / mentre le scrivo canzoni d’amore”, ma poi si sposta, “Forse vorrei un uomo che mi ascolti / Parlare dei problemi e dei posti in cui vorrei abitare”. Shari decide di immedesimarsi in chi fa soffrire in amore, anziché in chi soffre, come accade comunemente: “Forse vorrei / Solo qualcuno d’amare / Per poi fargli del male”.

"EGOISTA", ANALISI TESTO CANZONE SHARI A SANREMO 2023

La seconda parte del testo della canzone Egoista però, dopo il ritornello, ribalta la situazione, come il controcampo di un dialogo e descrive lo stato d’animo dell’altro lato della coppia, di chi subisce quell’egoismo: “Ti sembra normale guardarmi così / Che neanche mi accorgo e sei dentro i miei jeans / E il weekend passato l’ho passato in prima fila / Dal divano osservavo in silenzio la vita crollarmi davanti”. In questo gioco di tensione e punti di vista emerge l’idea che forse l’amore è un gioco di egoismi reciproci, in cui ognuno serve all’altro, in cui vittime e carnefici non sono mai definiti: “Ho bisogno di qualcuno / Per sollevarmi se mi chiudo / Non mi servisse più il tuo aiuto / Ti avrei mandato già a fanc*lo”.

ANALISI TESTO CANZONE "EGOISTA" DI SHARI A SANREMO 2023:

Nel testo della canzone Egoista, Shari a Sanremo 2023 si mette in gioco in prima persona, mostra i suoi difetti come una parte di un discorso sentimentale più ampio e complesso: “Odio chi non ha mai amato ma dice di averlo fatto (come te) / Odio chi non prova niente e poi gioca col cuore di un altro (come me)”. È nel ritornello, quindi, che i due poli provano a conciliarsi e fare in modo che si sposino gli opposti: “Ci fossi tu qua con me / Mi sentirei un po’ meno egoista / Mentre stappo sta birra che sa di the / Tu qua con me saresti un po’ meno egoista / Prendi in mano la vita un po’ com’è”.

Anche la veste musicale è piuttosto interessante, quella di sonorità che ricordano il trip hop, indolenti e seducenti, in linea col personaggio di Shari: se saprà giocarsi bene dal vivo le sue carte, potrebbe uscire da Sanremo 2023 con una credibilità maggiore di quella con cui è entrata.











