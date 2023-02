TESTO “IL BENE NEL MALE”, CANZONE MADAME/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

IL BENE NEL MALE, TESTO CANZONE MADAME A SANREMO 2023

Madame in questo Sanremo 2023 avrà il compito di lasciarsi alle spalle le polemiche legate a comportamenti e questioni legali che con la musica c’entrano poco e di bissare, o magari superare, il successo di Sanremo 2021 quando la sua canzone Voce fu una delle grandi sorprese.

Il testo della canzone Il bene nel male, brano che porta in gara quest’anno a Sanremo 2023, è piuttosto differente, ha una base ritmica forte, quasi techno, su cui la sua voce cade malinconica per raccontare il rapporto tra una prostituta e un cliente del quale crede di essersi innamorata.

“IL BENE NEL MALE” ANALISI TESTO CANZONE MADAME A SANREMO 2023

Andiamo subito dritti nella nostra analisi del testo: il titolo della canzone “Il bene nel male” è eloquente, esplora i chiaroscuri di un rapporto in cui l’amore sembrerebbe escluso dall’equazione, ma può fare capolino inaspettatamente: “Ti ho rivisto dopo / Tanto tanto tanto tanto tempo / E come previsto tu eri / Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo”, così fin dall’inizio il gusto per il gioco di parole e l’inseguimento dei ritmi e degli accenti legati alle liriche si fa notare ed è la cosa più curiosa da notare in un testo che fa scontrare le atmosfere crepuscolari con l’ironia (“Hai cominciato a parlare / Mi aspettavo un ‘mi mancavi’ / Invece hai parlato / Tanto tanto tanto tanto”).

Ovviamente, vista la provenienza pop-rap, le parole sono moltissime e quasi si accavallano nel cantato, ma Madame è intelligente e con il testo Il bene nel male riesce a rendere questa sorta di logorrea un modo di porsi dei personaggi di cui canta, con parole precise come ‘tanto’ o ‘amore’ continuamente ripetute nella canzone, come a farne un filo conduttore (“Amore, tu sei / Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita / Amore, tu sei / Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita / Amore, tu sei / Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli / Ancora tu sei / La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”), a rendere la ripetizione infinita un modo per descrivere la vacuità dell’illusione di un sentimento (“Dopo tanto tanto tanto tanto tempo / Era tanto tanto tanto tanto tempo / Dopo tanto tanto tanto tanto tempo / Era tanto…”).

ANALISI TESTO CANZONE “IL BENE NEL MALE” DI MADAME A SANREMO 2023: L’ILLUSIONE DEI SENTIMENTI

Il modo di cantare cantilenante di Madame è l’ideale per fare del testo della canzone Il bene nel male uno dei tormentoni annunciati del festival di Sanremo 2023, in cui il ritornello è fatto per incidersi nella memoria, come una filastrocca (“Il bene, a te il male / A me il bene, a te il male / Bebe nel bene e nel male / Fai bene e fai male / Quanto bene e male / Nel bene e nel male / A me resta il bene, a te resta il male”), come un pezzo pop.

E proprio come fa il pop, il testo della canzone Il bene nel male di Madame serve anche a illuminare i lati bui, a dare luce e vitalità anche a temi più ombrosi, e quindi anche il finale della canzone vede la protagonista cominciare a tirarsi fuori dalla delusione: “Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci / Sarò una puttana / Ma sei peggio di me / Perché di tutto quello che ti ho dato / Potevi tenerti tanto tanto tanto”. E chiude lo sfogo di Madame con la parola chiave del pezzo di Sanremo 2023, come un ultimo gesto sentimentale che odora anche di sberleffo, ‘Amore’, la parola con cui chi ama per professione costruisce l’illusione di chi paga per amare.

