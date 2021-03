Testo Il mio canto libero di Lucio Battisti, cover a Sanremo 2021/ Le parole di Mogol

Il mio canto libero, brano di Battsti-Mogol del 1972

Tra le cover che i big proporranno durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021 c’è anche “Il mio canto libero” di Lucio Battisti, scelta da Coma_Cose che duetteranno con Alberto Radius e Mamakass. Milioni di italiani hanno cantato questo brano del 1972, pieno di stop e reprise, nel quale i momenti lenti attendono ritorni di canto veloce, il melodico lento improvviso si eleva verso note alte, i cori incidono rinforzando le parole di Mogol. Tra le frasi di maggiore impatto ricordiamo: “Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo e va… e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d’amore… di vero amore”, una sorta di denuncia al conformismo che in quegli anni cresceva tra la borghesia italiana. Il testo del brano ha anche spunti autobiografici: Mogol lo scrisse dopo la separazione dalla moglie e l’incontro con la nuova compagna, la pittrice e poetessa Gabriella Marazzi, con cui andò ad abitare in un vecchio cascinale “ricoperto dalle rose selvatiche”, come rivelato nel libro “Mogol Umanamente uomo”.

Lucio Battisti e il suo canto libero

Lucio Battisti nasce il 5 marzo 1943 a Poggio Bustone, nel reatino, un laziale di campagna con lo spirito di un folker singer americano. Il suo debutto ufficiale fu nel 1969, in pieno periodo hippy, con l’album omonimo “Lucio Battisti”, un disco che ebbe subito successo, supportato da Dischi Ricordi, casa discografica che puntò da subito su di lui. Già quel disco fu un successo: “Non è Francesca” o “Un’avventura” sono ancora oggi nell’immaginario collettivo della gente. “Il mio canto libero”’ arriva invece nel 1972, un singolo, il sedicesimo dell’artista, che darà il nome a tutto l’album. Assieme a “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi”, “Il mio canto libero” sono i due brani di traino del disco. Il brano che verrà riproposto a Sanremo è una piccola avventura autobiografica di Mogol, paroliere di Battisti, che in quei mesi lasciava la moglie per iniziare una nuova unione assieme a Gabriella Marazzi, con cui acquistò un mulino che divenne anche studio di registrazione per Battisti e altri interpreti. Nel tempo la canzone è stata coverizzata da decine di artisti, tra i quali ricordiamo Francesca Michielin, in gara al Festival di Sanremo 2016, Riccardo Cocciante, Francesco Gabbani, Laura Pausini, e Morgan.

Il mio canto libero di Lucio Battisti, il testo della canzone

In un mondo che

Non ci vuole più

Il mio canto libero sei tu

E l’immensità

Si apre intorno a noi

Al di là del limite degli occhi tuoi

Nasce il sentimento

Nasce in mezzo al pianto

E s’innalza altissimo e va

E vola sulle accuse della gente

A tutti i suoi retaggi indifferente

Sorretto da un anelito d’amore

Di vero amore

In un mondo che (Pietre, un giorno case)

Prigioniero è (Ricoperte dalle rose selvatiche)

Respiriamo liberi io e te (Rivivono, ci chiamano)

E la verità (Boschi abbandonati)

Si offre nuda a noi (Perciò sopravvissuti, vergini)

E limpida è l’immagine (Si aprono)

Ormai (Ci abbracciano)

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime in noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te

Dolce compagna che

Non sai domandare, ma sai

Che ovunque andrai

Al fianco tuo mi avrai

Se tu lo vuoi

Pietre, un giorno case

Ricoperte dalle rose selvatiche

Rivivono, ci chiamano

Boschi abbandonati

E perciò sopravvissuti vergini

Si aprono, ci abbracciano

In un mondo che

Prigioniero è

Respiriamo liberi

Io e te

E la verità

Si offre nuda a noi

E limpida è l’immagine ormai

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime in noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te

