TESTO “ROSSO DI RABBIA” DI ANASTASIO/ Rap e poesia non disinnescati…(Sanremo 2020)

Tra gli artisti che si sono esibiti al Festival di Sanremo 2020 c’è anche Anastasio. Il rapper ha deciso di portare sul palco dell’Ariston “Rosso di rabbia“, brano dotato di un testo tra i più interessanti fra quelli in gara. Al centro di tutto c’è la rabbia, vista non solo come un male, ma anche come un vero e proprio motore. All’interno della canzone Anastasio parla di un terrorista che viene colto in flagranza di reato, senza riuscire a compierlo effettivamente. L’artista in questo brano parla della rabbia vista come una vera e propria prigione. Nello specifico Anastasio disegna un’immagine potente sottolineando l’impossibilità di esprimere il proprio “rosso” disappunto, usando a tale scopo anche l’immagine della melma.

TESTO CANZONE “ROSSO DI RABBIA” DI ANASTASIO

Dalla canzone di Anastasio viene fuori anche la possibilità di essere disinnescati, senza alcuna possibilità di esplodere. Una voglia di deflagrare che è emersa anche durante la sua esibizione a Sanremo 2020. Il rapper, infatti, ha cantato in modo molto energico, così come il testo della canzone imponeva di fare. I temi affrontanti in questa canzone sono molto attuali. Il cantante nel suo brano si rivolge in particolar modo a chi fotografa e registra tutte le azioni e le emozioni dei ribelli. Secondo lui queste persone non fanno altro che alimentarsi di rabbia inespressa: “Voi scrocconi di emozioni / Sempre in cerca di attenzioni / Prosciugate le canzoni della loro magia“, recita Anastasio. Ecco di seguito il testo completo di Rosso di rabbia:

E voi volete sapere dei miei fantasmi

C’ho 21 anni posso ancora permettermi di incazzarmi

Le parole sono le mie sole armi

E fino al sole voglio sollevarmi

Ma non so levarmi sta melma di dosso

Io vorrei farlo e non posso

Non è roba da poco

Strillare mentre questi mi fanno le foto

Come ti senti?

Disinnescato

Come ti senti?

Disinnescato

Ma dimmi come posso io

Che sono una bomba a orologeria

Sentire fermarsi quel ticchettio

Se muore la minaccia, muore pure la magia

E non conviene mica

Chi vuole che mi fermi, Dio lo maledica

Aspetto sto momento da un’intera vita

Sono nato per esplodere

Comincia a correre

Se non sento la paura, cosa vuoi che dica?

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così (no)

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Non l’avresti detto tu

Che questo attentato sarebbe fallito

Soffocato dagli scrosci degli applausi

Prigioniero tra le fauci delle foto e dei video

Ma ciò che mi rattrista è il terrorista

Esposto al pubblico ludibrio

La sua bomba era una farsa dal principio

Amico, non ti invidio

Dispiace, ma è la prassi

Il sabotatore sai che deve sabotarsi

E allora, allora giù le mani

La condanna è la mia

Nessuno di voi umani può portarmela via

Voi scrocconi di emozioni

Sempre in cerca di attenzioni

Prosciugate le canzoni della loro magia

Perfetto, sono un rivoluzionario provetto, corretto

Ma se davvero hai capito cos’ho detto

Allora hai visto un paralitico che si alza dal letto

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così (no)

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà



