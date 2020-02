Vincitore Sanremo 2020 e classifica/ Chi ha vinto? Sfida tra Elodie, Gabbani e Diodato, le quote…

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2020? L’atteso annuncio arriverà solo al termine della lunga finale in programma oggi, sabato 8 febbraio. Per tutta la serata nel corso della quale si esibiranno i 24 big in gara, il pubblico potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto. A decretare la canzone vincitrice della settantesima edizione del Festival di Sanremo sarà il sistema misto formato da televoto, giuria demoscopica e stampa. Al termine dell’esibizione dei 24 Big, saranno annunciati i nomi dei tre big più votati (la classifica fa media con le precedenti) che saranno i protagonisti della finalissima per la quale saranno trasmessi gli highlights tratti dall’esibizione live della serata. Per la finalissima a tre, sarà azzerato tutto per un’ultima votazione che decreterà così la canzone vincitrice assoluta di Sanremo 2020, ma chi sono i favoriti? Andiamo a scoprire le quote.

VINCITORE SANREMO 2020: LE QUOTE DEI FAVORITI

I favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2020 sono Elodie con Andromeda, Francesco Gabbani con Viceversa e Diodato con Fai rumore. La fidanzata di Marracash, ad oggi, è considerata la super favorita: le quote della sua vittoria, infatti, vanno da 4.50 a 7.00 mentre sono leggermente più alte quelle di Gabbani e Diodato: la vittoria del primo è quatata tra 5.00 e 7.00 mentre quella di Diodato tra 5.50 e 6.50. Non si escludono, tuttavia, sorprese. A trionfare, infatti, rubando la vittoria ai tre super favoriti, potrebbero essere Le Vibrazioni il cui trionfo è quotato a 9,00 da Snai, a 9,00 da Sisal e a 6,00 da Eurobet. Anche Piero Pelù, al suo primo Festival, tuttavia, potrebbe salire sul podio: il suo trionfo è quotato tra 8.00 e 9.00. Sono questi, dunque, i cinque nomi caldi per la vittoria di Sanremo 2020: le giurie confermeranno le impressioni dei bookmakers?

GLI OUTSIDERS DEL FESTIVAL DI SANREMO

Come sempre, anche il Festival di Sanremo 2020 ha gli outsiders. Se lo scorso anno, a sorpresa, trionfò Mahmood con Soldi e nell’edizione 2018 fu Lo stato social a sorprendere tutti conquistando il secondo posto alle spalle della coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro, quest’anno, a sorpresa, sul podio, potrebbero salire i Pinguini Tattici Nucleari la cui vittoria è quotata a 7,50 da Snai , a 8.00 da Eurobet e a 9,00 da Sisal. Potrebbe portare a casa uno dei primi tre posti anche Irene Grandi che con “Finalmente io”, brano che le è stato cucito addosso da Vasco Rossi, ha riconquistato la fiducia dell’Ariston. Appare, invece, piuttosto improbabile il trionfo di Achille Lauro che, pur avendo già vinto con le vendite e le visuliazzioni dei video delle sue esibizioni, non è considerato tra i favoriti. La vittoria di Lauro, infatti, è quotata tra 12,00 e 23,00.

CLASSIFICA SANREMO 2020 PARZIALE DELLA QUARTA SERATA

Dopo la squalifica di Bugo e Morgan, la classifica generale al termine della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 è formata da 23 posti:

1- Diodato

2- Francesco Gabbani

3- Pinguini Tattici Nucleari

4- Le Vibrazioni

5- Piero Pelù

6- Tosca

7- Rancore

8- Elodie

9- Achille Lauro

10- Irene Grandi

11- Anastasio

12- Raphael Gualazzi

13- Paolo Jannacci

14- Rita Pavone

15- Levante

16- Marco Masini

17- Junior Cally

18- Elettra Lamborghini

19- Giordana Angi

20- Michele Zarrillo

21- Enrico Nigiotti

22- Riki

23- Alberto Urso

CLASSIFICA GENERALE SANREMO 2020 AGGIORNATA ALLA TERZA SERATA

1 – Francesco Gabbani

2 – Le Vibrazioni

3 – Piero Pelù

4 – Tosca

5 – Pinguini tattici nucleari

6 – Diodato

7 – Elodie

8 – Marcdo Masini

9 – Irene Grandi

10 – Michele Zarrillo

11 – Levante

12 – Anastasio

13 – Alberto Urso

14 – Raphael Gualazzi

15 – Paolo Jannacci

16 – Enrico Nigiotti

17 – Giordana Angi

18 – Achille Lauro

19 – Rita Pavone

20 – Rancore

21 – Riki

22- Elettra Lamborghinio

23- Junior Cally

24 – Bugo e Morgan





