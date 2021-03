Testo Un’avventura di Lucio Battisti, cover a Sanremo 2021/ Il brano nono al Festival 1969

Cover Sanremo 2021, Un’avventura

Al Festival di Sanremo 2021, per la serata delle cover di oggi giovedì 4 marzo, Bugo canta “Un’Avventura” insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa sera anche i Coma_Cose renderanno omaggio al cantautore di Poggio Bustone con la cover de “Il Mio Canto Libero”. “Un’Avventura” è l’unico brano con cui Lucio Battisti partecipò al Festival di Sanremo come interprete anziché come autore. Scritta e composta insieme a Mogol, fu portata in gara nel 1969 in coppia con Wilson Pickett (fino al 1971 le canzoni venivano proposte in due versioni diverse). Nella competizione, Battisti non convinse e dopo aver sbagliato l’attacco della seconda strofa, vede sfumare la vittoria: i due si classificarono al nono posto. Il testo di “Un’avventura” racconta il colpo di fulmine tra due ragazzi che si innamorano durante l’estate e scoprono che la loro passione non sarà limitata alla sola stagione bensì è destinata a durare nel tempo. Nel 2019 è stato prodotto il film “Un’avventura” con la regia di Marco Danieli, in cui questa e altre canzoni sono cantate dei protagonisti del film Michele Riondino e Laura Chiatti.

Lucio Battisti e il sodalizio con Mogol

I più grandi successi di Lucio Battisti sono stati firmati insieme a Mogol. L’incontro con l’autore milanese avviene nel 1965 e da lì inizierà una collaborazione memorabile. In realtà Giulio Rapetti (vero nome di Mogol), ha sempre dichiarato di non essere stato subito attratto dalle canzoni di Battisti, ma di aver apprezzato la sua umiltà. Nei primi anni, le canzoni furono scritte per altri, presentate al Festival di Sanremo o portate al primo posto dell’hit parade, come nel caso di “29 settembre” cantata dagli Equipe 84. In quel momento anche i Beatles avrebbero voluto investire su Battisti, ma l’artista laziale rifiutò. Il 4 marzo 1969, dopo il Festival di Sanremo in cui presentò, appunto, il brano “Un’avventura“, pubblicò il suo primo album “Lucio Battisti“. Da quel momento in poi solo successi: “Il mio canto libero”, “La canzone del sole”, “Anima Latina” e tanti altri. A metà degli anni ’70, però, il cantautore iniziò a scontrarsi con i media e a non apprezzare la vita da star. Dopo aver avuto il figlio Luca, iniziò ad andare spesso a Londra, soprattutto dopo che il primogenito rischiò di essere rapito da una banda criminale. Sempre più fuori dal mondo musicale, interrompe la sua collaborazione con Mogol, iniziando un rapporto con Pasquale Panella. Nel 1994 pubblicherà l’ultimo album “Hegel“, per poi sparire dalle scene. Il 9 settembre 1998, nel silenzio più totale e per cause sconosciute, muore a Milano all’età di 55 anni.

Un’avventura, il testo canzone di Lucio Battasti

Non sarà un’avventura

non può essere soltanto una primavera

questo amore non è una stella

che al mattino se ne va,

oh no no no no no no.

Non sarà un’avventura

questo amore è fatto solo di poesia

tu sei mia, tu sei mia fino a quando gli occhi miei

avran luce per guardare gli occhi tuoi.

Innamorato

sempre di più

in fondo all’anima

per sempre tu.

Perché non è una promessa

ma è quel che sarà

domani e sempre

sempre vivrà,

sempre vivrà,

sempre vivrà,

sempre vivrà.

No, non sarà un’avventura

non è un fuoco che col vento può morire

ma vivrà quanto il mondo

fino a quando gli occhi miei

avran luce per guardare gli occhi tuoi.

Innamorato

sempre di più

in fondo all’anima

per sempre tu.

Perché non è una promessa

ma è quel che sarà

domani e sempre

sempre vivrà,

perché io sono innamorato

e sempre di più

in fondo all’anima

ci sei per sempre tu…



© RIPRODUZIONE RISERVATA