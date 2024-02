Techetechete’ Show Speciale Lucio Battisti/ Anticipazioni 2 febbraio 2024: Flavio Insinna nella sua musica

Techetechete’ Show Lucio Battisti-Numero Uno: il ritorno di Flavio Insinna nel viaggio della musica

È tutto pronto per la puntata speciale di Techetechete’ Speciale Lucio Battisti in onda questa sera, venerdì 2 febbraio 2024 su Rai1 a partire dalle 21:35 circa. Flavio Insinna condurrà il viaggio nella musica e nell’arte di uno dei cantautori più importanti della storia della musica italiana e non solo, un vero pilastro. Per l’occasione la Rai ha spalancato i suoi archivi e l’immagine ed il ricordo di Lucio Battisti verrà resa al meglio con aneddoti, retroscena e chicche esclusive non note ai più.

Dalle anticipazioni sulla puntata del 2 febbraio 2024 di Techetechete’ Speciale Lucio Battisti si scopre che Flavio Insinna condurrà i telespettatori di Rai1 in un viaggio alla riscoperta del grande cantautore partendo dai luoghi più significativi di Battisti, quelli che lo hanno ispirato e fatto da sfondo alla sua incredibile ascesa ed al suo intramontabile successo. Per oltre un decennio, infatti, Lucio Battisti ha dominato incontrastato le Hit Parade diventando un binomio vincente con il paroliere Mogol (Giulio Rapetti). Il nastro rosa, Fiori rosa fiori di pesco, Francesca e tante altre.

Anticipazioni Techetechete’ Show (Lucio Battisti-Numero Uno): il ritorno in Rai di Flavio Insinna

Lo speciale di Techetechete’ Show incentrato sul grande cantautore prematuramente scomparso ha per sottotitolo Lucio Battisti-Numero Uno. E verranno ripercorsi grazie ai filmati d’epoca la sua carriera ed il successo. Alla guida dello Speciale ci sarà Flavio Insinna. Il conduttore, a cui è stata tolata L’Eredità, ritorna in Rai dopo l’assenza in questa stagione televisiva.

I precedenti appuntamenti del programma sono stati trasmessi tra l’agosto ed il settembre 2023. Il primo è stato dedicato a Gianni Morandi totalizzando uno share pari al 19.88% per una media di 2.633.000 mila spettatori. Poi è stato il turno di Claudio Baglioni ma il programma ha evidenziato un leggero calo coinvolgendo 2.285.000 telespettatori (15.90% di share). Infine l’ultimo appuntamento è stato dedicato allo showman per eccellenza Fiorello ed il risultato è stato straordinario: 20.83% di share con 3.145.000 di telespettatori.

Come vedere in diretta streaming Techetechete’ Show Speciale Lucio Battisti

Lo Speciale di Techetechete’ su Lucio Battisti Numero Uno condotto da Flavio Insinna sarà visibile questa sera, 2 febbraio 2024 su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. Subito dopo l’appuntamento con Amadeus ed il suo Affari Tuoi. È visibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play dove sarà anche disponibile l’intera puntata dopo la messa in onda.











