Tetsuya Yamagami, chi è killer di Shinzo Abe/ Ex Marina Giappone: perché ha sparato?

CHI È TETSUYA YAMAGAMI, IL PRESUNTO KILLER DI SHINZO ABE

Si chiama Tetsuya Yamagami e in questo momento il suo nome è quello più citato in Giappone, appena dietro alla sua vittima: l’ex Premier Shinzo Abe è morto dopo un attentato avvenuto a Nara questa mattina, nel Giappone centrale. A sparagli sarebbe stato il 41enne ex militare della Marina giapponese, subito arrestato dalle forze di sicurezza pochi istanti dopo gli spari all’ex Primo Ministro da due anni sostituito dal suo “delfino” Fumio Kishida. Secondo la tv di Stato NHK, l’attentatore sarebbe proprio Tetsuya Yamagami e vi sono già le immagini dello sparo e dell’arresto avvenuto poco dopo che Abe è stramazzato a terra (morendo poi qualche ora più tardi in ospedale).

ATTENTATO SHINZO ABE, EX PREMIER GIAPPONE/ Ultime notizie, è morto

«Il 41enne Tetsuya Yamagami, è stato bloccato dalle forze dell’ordine subito dopo aver esploso i primi due colpi», spiega ancora l’emittente di Stato giapponese NHK: il killer sarebbe dunque un ex militare delle Forze di Autodifesa che ha servito per 3 anni almeno la Marina Militare del Sol Levante. Yamagami, rivelano fonti di polizia alla tv di Stato, avrebbe sparato a Shinzo Abe perché «insoddisfatto per l’operato dell’ex capo politico». L’arma utilizzata da Yamagami, secondo le prime rilevazioni, sarebbe una particolare arma da fuoco prodotto artigianalmente dal presunto killer arrestato: come scrive la collega del “Foglio” Giulia Pompili, esperta del mondo orientale e inviata più volte in Giappone, «Le Forze di autodifesa giapponesi hanno fatto sapere che Tetsuya Yamagami, il sospettato subito arrestato che avrebbe usato quest’arma per sparare (foto nel tweet qui sotto, ndr), è stato nella Marina nipponica per 3 anni».

TERZA GUERRA MONDIALE, ULTIME NOTIZIE/ Putin vs Nato: “in Ucraina appena cominciato”

PERCHÈ YAMAGAMI HA SPARATO: GESTO ISOLATO O OMICIDIO POLITICO?

Resta ora da capire, una volta che si avrà la piena conferma che Tetsuya Yamagami è effettivamente il killer di Shinzo Abe, il motivo dell’attentato due anni dopo le dimissioni del Primo ministro giapponese. Secondo Paolo Salom del “Corriere della Sera”, quello avvenuto oggi a Nara in Giappone ha radici «profondamente antiche»: gli omicidi politici infatti si sono susseguiti nella storia giapponese, tanto da essere considerato ancora ad inizio Novecento una forma «estrema ma accettabile» di protesta politica.

Frange estreme, estremino politico-religioso e mafia: su queste direttrici potrebbe muoversi l’origine dell’attentato compiuto, con ogni probabilità, da Tetsuya Yamagami: lo stesso Abe, ricorda il “CorSera”, nel corso della sua carriera politica è spesso stato considerato dal conservatorismo giapponese come “l’uomo della provvidenza”. Una delle piste potrebbe dunque essere realmente “l’insoddisfazione” e il “tradimento” di Abe per gli obiettivi estremisti delle frange politiche più radicali. Non va però dimenticato che invece l’attentato potrebbe anche essere una “semplice” azione di un pazzo, scatenata da qualsivoglia motivo personale. Le indagini sono appena scattate dopo l’ufficialità della morte di Abe e coinvolgeranno, presumibilmente, l’intero Giappone per molto tempo ancora.

CAOS MIGRANTI/ Ora anche Draghi vede il problema: verso l'accordo con Erdogan in Libia?

Le Forze di autodifesa giapponesi hanno fatto sapere che Tetsuya Yamagami, il sospettato subito arrestato che avrebbe usato quest’arma per sparare, è stato nella Marina nipponica per 3 anni. Avrebbe detto alla polizia di essere “insoddisfatto” della politica di Shinzo Abe. pic.twitter.com/4OqrSAp3zO — Giulia Pompili (@giuliapompili) July 8, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA