Attentato Shinzo Abe, ex premier Giappone ferito da colpi d’arma da fuoco/ Come sta? “No segnali vitali”

ATTENTATO SHINZO ABE, EX PREMIER GIAPPONE: COME STA?

L’ex primo ministro giapponese, Shinzo Abe, è stato ferito con dei colpi d’arma da fuoco. Come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, così come molti altri organi di informazione online, l’uomo è stato colpito in occasione di un evento elettorale nel Giappone centrale, e verserebbe in condizioni disperate, al punto che dai primi esami effettuati «sembrerebbe non mostrare segnali vitali» per quanto riguarda le funzionalità di cuore e polmoni, così come riferiscono i media giapponesi citando le autorità locali. L’ex primo ministro Shinzo Abe è stato colpito al torace da almeno due colpi sparati alle spalle a da distanza ravvicinata, dopo di che la vittima è caduta a terra, priva di sensi in un lago di sangue.

L’aggressione è avvenuta alle ore 11:30 di mattina quando in Italia erano le 4:30 di notte, presso la città di Nara, in Giappone, dove appunto l’ex primo ministro era impegnato in un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico. Secondo quanto riferito dalla televisione pubblica Nhk, il 67enne ex premier è stato soccorso in maniera pressochè immediata e quindi trasportato in ospedale, ma secondo i vigili del fuoco le sue condizioni fisiche sono gravissime in quanto, come detto sopra, non mostrava “segni di vita” dagli esami preliminari. Nel contempo è stato fermato quello che dovrebbe essere il presunto attentatore, un uomo giapponese che dovrebbe avere 40 anni, arrestato sul luogo dell’attacco nei pressi stazione Yamatosaidaiji nella città di Nara.

SHINZO ABE, EX PREMIER GIAPPONE RAGGIUNTO DA COLPI D’ARMA DA FUOCO: LA RICOSTRUZIONE

Stando alle testimonianze l’aggressore aveva una pistola che era stata camuffata dentro un obiettivo fotografico, così come traspare da alcune foto che stanno circolando in queste ultime ore sui media giapponesi. L’uomo, che era vestito con una maglietta, dei pantaloni militari con le tasche e una mascherina sul volto, è stato bloccato da quattro agenti, mentre lo staff del primo ministro cercava di rianimare lo stesso Shinzo Abe.

«Siamo tutti dall’attacco rattristati e scioccati a fuoco contro l’ex primo ministro Abe Shinzo. Abe-san è stato un leader eccezionale del Giappone e un fedele alleato degli Stati Uniti. Il governo e il popolo americani pregano per il benessere di Abe- san, la sua famiglia e il popolo giapponese», ha commentato Rahm Emanuel, ambasciatore Usa in Giappone.

