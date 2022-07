“Tetto massimo per costi energia”/ Proposta in Germania: si temono rivolte sociali

Un’azienda tedesca ha chiesto di arrivare a stabilire un tetto massimo per i prezzi dell’energia, al fine di evitare disordini sociali. Infatti, i funzionari del settore hanno dichiarato che i costi potrebbero diventare tre volte superiori in Germania per le famiglie, a causa della diminuzione delle forniture di gas russo. Nell’ambito di un’intervista concessa a “Reuters”, Roland Warner, il responsabile delle Opere Municipali di Chemnitz, una delle 900 aziende pubbliche di proprietà comunale che costituiscono una parte importante del panorama energetico tedesco, si è spinto oltre: “Dobbiamo aiutare le famiglie medie e fissare un limite massimo per i costi energetici – ha detto –. Le bollette annuali di 1.500 euro potrebbero salire a 4.700 euro in ottobre. Se ci saranno disordini sociali, lo Stato non sarà in grado di farcela”.

Il ministero dell’Energia sino a questo momento non ha risposto ufficialmente a tale proposta, anche se, in passato, il ministro Robert Habeck si era fermamente opposto alle richieste di istituire una soglia massima ai prezzi dell’energia da parte della Germania, in quanto lo Stato non è in grado di compensare completamente l’aumento dei prezzi. Il tentativo di farlo, a giudizio del titolare del dicastero berlinese, trasmetterebbe un segnale sbagliato in riferimento alla necessità di risparmiare energia.

TETTO MASSIMO PER L’ENERGIA? LA PROPOSTA IN GERMANIA DA PARTE DI UN’AZIENDA

Ancora l’agenzia di stampa Reuters ha inteso sottolineare, in materia di energia, che l’opinione pubblica nei confronti delle sanzioni erogate ai danni di Mosca, potrebbe far venire meno il proprio sostegno a questo “pugno duro” contro la Russia. Un sondaggio Forsa pubblicato mercoledì ha rilevato che il sostegno al boicottaggio del gas russo è sceso dal 44% degli intervistati di sei settimane fa all’attuale 32%.

Reuters ha infine affermato che alcuni prezzi nelle borse sono aumentati di sette volte, a testimonianza di come una delle superpotenze economiche del Vecchio Continente stia vacillando di fronte alla crisi dell’energia.

