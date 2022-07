CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Il punto su Zaniolo, sondaggio per Demme

Calciomercato Roma news, Zaniolo a Trigoria aspettando la Juventus

La Roma è una delle società più attive in questa fase iniziale della sessione di calciomercato estivo. Presi Svilar e Matic, nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’ufficialità per il turco Celik che ha svolto le visite mediche di rito nei giorni scorsi. Tuttavia, i giallorossi sono protagonisti del mercato non solo per i nuovi innesti ma anche a causa del tormentone legato al possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juventus, squadra che lo ha messo nel mirino ormai da qualche tempo.

Isco alla Roma?/ Calciomercato news, l'ex Real sarebbe vicino a firmare da svincolato

Sotto contratto fino al giugno del 2024, oggi Zaniolo si è presentato per l’inizio del ritiro precampionato presso il centro sportivo di Trigoria ma non si sarebbe fermato a parlare e a firmare autografi con i tifosi. Secondo quanto rivelato dall’esperto giornalista Alfredo Pedullà, entro giovedì le due società dovrebbero incontrarsi e proseguire in modo significativo la trattativa che, per Sport Mediaset, potrebbe chiudersi con un prestito da 10 milioni di euro più 30/35 milioni fissati per il riscatto, avvicinandosi così ai 50 milioni richiesti dai capitolini, senza l’inserimento di eventuali contropartite tecniche.

Calciomercato Roma News/ Rispunta Isco ed ecco Matic: "Non vedo l'ora di iniziare"

Calciomercato Roma news, la situazione di Demme e Calafiori

Detto di Zaniolo, in uscita dalla Roma potrebbe esserci anche Riccardo Calafiori in questa finestra di calciomercato. Accostato alla neo promossa Cremonese, proprio il direttore sportivo dei lombardi Simone Giacchetta al riguardo ha spiegato: “Nessuna novità su Calafiori e Agoumé. Sono due giovani che apprezziamo e che apprezzano in molti. Vediamo in questi giorni se ci sarà un’evoluzione su queste due situazioni.” I giallorossi proseguono intanto la ricerca anche di un altro centrocampista e, come rivelato da Nicolò Schira, avrebbero infatti sondato il terreno con il Napoli per Diego Demme, sotto contratto fino al giugno del 2024 ma finito nel mirino pure di Fiorentina e Leeds United.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Solbakken per l'immediato, Celta Vigo su Villar

© RIPRODUZIONE RISERVATA