TFS dipendenti pubblici/ Quando viene pagato e con quali tempistiche?

In che modo e in che tempo arriverà l’importo del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici per coloro che hanno deciso di accedere a quota 100? Il comunicato stampa dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 26 agosto 2022 intitolato “Trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici (tfs): riepilogo dei termini di pagamento”.

Pagamento pensioni settembre 2022/ Ecco il calendario in ordine alfabetico

TFS dipendenti pubblici: quali sono i tempi per il pagamento?

l’INPS evidenzia le regole caso per caso facendo un focus relativamente a quota 100 e alla pensione anticipata. In particolare il termine di pagamento della liquidazione oppure della pensione nel caso della inabilità o decesso del lavoratore fissato a 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Invece in caso di pensione quindi di uscita dal mondo del lavoro i tempi vanno a 12 mesi per il tfs e 24 mesi in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

Bonus 200 euro partite IVA e autonomi/ Caos totale, ma c'è chi grida al click day

Chi accede a quota 100 tuttavia può ottenere un anticipo del tfs spettante in via ordinaria. In questo caso i tempi decorrono a partire dal momento in cui si perfezionano i requisiti di fuoriuscita dal mondo del lavoro previsti dalla legge Fornero e quindi non dall’uscita vera e propria del mondo del lavoro.

TFS dipendenti pubblici: quali sono i tempi per il tipo di importo?

Quindi le date legate al pagamento in realtà non sono uniche per tutti ma sono legate al motivo della cessazione del rapporto di lavoro.

Infatti i tempi sono rapidi se la cessazione del rapporto di lavoro è dovuto a inabilità o decesso dei lavoratori in questo caso si parla di un’attesa di soli 105 giorni. Ma si aspetta un anno per coloro che devono raggiungere i requisiti per la pensione previsti dalla legge Fornero e 24 mesi prima del pagamento del tfs.

Incentivi aziendali e lavoro/ Com'è possibile assumere risparmiando sui contributi

Se l’ammontare complessivo lordo è inferiore a 50.000 euro, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in due rate annuali se il pagamento è superiore a 50000 euro in tre rate se è superiore a 100 mila euro.

Nei casi del tfs a rate, queste vengono pagate ogni 12 mesi.

Per quanto concerne invece l’anticipo del tfs questo è consentito soprattutto per i dipendenti pubblici che possono presentare una domanda a banche intermediari finanziari che aderiscono all’accordo quadro sottoscritto tra ABI e ministeri: in questo caso si potrà ottenere un importo di 45 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA