Tg1, copertina fake “Time” con Putin come Hitler/ Monica Maggioni si scusa: “Errori…”

Fake news sulla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina durante l’edizione speciale del Tg1 dedicata al conflitto. È successo nella puntata del 28 febbraio, quando la nuova direttrice della testata, Monica Maggioni, ha mandato quella che credeva essere la copertina del Time, su cui compariva l’immagine di Vladimir Putin che però era “sovrapposta” a quella di Adolf Hitler. Di vero però c’era solo il titolo: “The return of history – How Putin shattered Europe’s Dream” (Il ritorno della storia – Come Putin ha infranto i sogni dell’Europa).

Su quella copertina ha fatto una riflessione Rino Pellino, inviato a Berlino: “Questa copertina? Beh, quei baffi (di Hitler, ndr) sono stati spesso abusati in una direzione o nell’altra. Sicuramente ieri la Germania per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale ha cominciato a riarmarsi“. Ma poi Monica Maggioni ha saputo della gaffe e quindi ha fatto una retromarcia: “Mi è venuto un dubbio, stiamo facendo delle verifiche. Sembra che quella che in Rete viene spacciata come la copertina di Time sia un fake“.

LE SCUSE DI MONICA MAGGIONI DOPO LA GAFFE

Monica Maggioni ha spiegato, durante l’edizione speciale del Tg1 di cui è direttrice, che il dubbio le è venuto proprio mentre la copertina del Time veniva mostrata in tv. “Sembrava una scorciatoia troppo evidente. Voglio utilizzare anche gli errori per dire quanto è diventato complicato coprire le guerre in un’epoca in cui si sta facendo disinformazione“. La giornalista ha quindi voluto mandare un messaggio ai telespettatori: “Non vi possiamo garantire che ogni cosa che diciamo sia sempre perfetta, quello che possiamo garantirvi è che ogni volta che faremo un errore ve lo diremo immediatamente, così che voi possiate credere che quando vi diciamo una cosa con nettezza, è quella“. Poi è stata mostrata la copertina originale del Time: “È un piccolissimo dettaglio, un piccolissimo episodio, ma mi serve per ribadire il patto di lealtà che vorremmo avere con chi ci guarda“, le scuse finali di Monica Maggioni.

LA VERA COPERTINA DEL TIME

