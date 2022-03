Terza guerra mondiale/ Diretta ultime notizie: missili Kharkiv, 60km mezzi verso Kiev

MAXI CONVOGLIO RUSSO VERSO KIEV: 60 KM DI MEZZI MILITARI

Mentre a Kiev dopo una notte “relativamente” tranquilla continuano a suonare le sirene anti-bombe, un maxi convoglio lungo circa 60km di mezzi militari russi si trova ormai alle porte della Capitale: il timore per una terza guerra mondiale sono sempre più confermati dai fatti di questi ormai 6 giorni di conflitto di massa all’interno dell’Ucraina.

Il vero “fulcro” dell’offensiva russa in questo momento, in attesa forse dell’attacco “finale” su Kiev, è la città di Kharkiv, la seconda più importante dell’Ucraina: immagini televisive rilanciate dal Ministero degli Esteri ucraino mostrano l’inquietante lancio di missili sulla sede del governo regionale. Macerie, vittime e danni ingenti hanno portato Kharkiv alla ribalta dei riflettori internazionali in queste ultime ore: «Giù le maschere. La Russia sta attivamente bombardando i centri urbani, infliggendo attacchi diretti di missili e artiglieria alle aree residenziali e governative. L’obiettivo della Russia è chiaro: panico di massa, vittime civili, distruzione delle infrastrutture. L’Ucraina sta combattendo con dignità», ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak. Sempre da Kiev ritengono come il Governatore di Kharkiv fosse il vero obiettivo del lancio di missili di queste ultime ore: «Ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela», lo ha scritto la Farnesina in un aggiornamento sulla situazione attuale in Ucraina. Così come l’Italia, tutte le democrazie occidentali rilanciano l’invito ai propri concittadini di lasciare Ucraina, Bielorussia e Russia laddove possibile. Si attendono per le prossime 48 la prosecuzione dei negoziati di pace tra Kiev e Mosca, questa volta al confine tra Polonia e Bielorussia: qui il resoconto con tutto quanto emerso finora, qui i possibili scenari.

⚡️ In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city’s infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Russian Kiev-bound military convoy stretches 40 MILES Satellite images taken by Maxar Technologies show the full extent of Russia’s massive military convoy north of Ukrainian capital Kiev on Monday, stretching to about 40 miles (64km). pic.twitter.com/HIO4Djiu2P — RT News Agency (@RTNewsAgency) March 1, 2022

LA TERZA GUERRA MONDIALE ALLE PORTE?

«L’invasione dell’Ucraina è una svolta nella storia d’Europa»: così ha introdotto le sue Comunicazioni in Parlamento il Premier italiano Mario Draghi, confermando la piena collaborazione e sostegno all’Ucraina di tutta l’Italia così come di tutta l’Europa. La “terza guerra mondiale” non è più solo una minaccia “giornalistica” ma un’ipotesi concreta, specie laddove al conflitto ucraino dovesse per caso unirsi in futuro una offensiva della Cina su Taiwan e chissà solo cos’altro. Il pacchetto di sanzioni contro l’economia russa per il momento è il più duro mai visto nella storia recente internazionale: il rublo è ai minimi storici, così come i rapporti-relazioni con la Russia e l’Ue in ogni settore, dalla politica allo sport. «Sia Vladimir Putin sia i comandanti militari di Mosca saranno chiamati a rispondere di qualsiasi violazione delle leggi di guerra», ha spiegato vicepremier e ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab confermando il pieno sostegno al Presidente ucraino Zelensky e a tutta l’Ucraina. Se alla minaccia di guerra sul campo – come sta avvenendo nelle principali città ucraine – si unisce poi quella ancora più inquietante della possibilità di armate nucleari, l’orizzonte mondiale si fa ancora più cupo. Come ha spiegato Giorgio Battisti, già comandante del corpo d’armata di Reazione rapida della Nato in Italia e capo di stato maggiore della missione Isaf in Afghanistan, nell’intervista odierna a “IlSussidiario.net”: «Siamo davanti a piccoli passi da una parte e dall’altra che ci spingono tutti sull’orlo di un baratro». Il generale ex Nato ci ha poi spiegato come Putin al momento si sarebbe accorto di non riuscire a prevalere in pochi giorni, elemento che avrebbe evitato molto volentieri: «Per occupare Kiev ci vorrebbero decine di migliaia di soldati. Stiamo andando avanti verso un baratro: ha messo in preallarme la difesa nucleare, mentre noi abbiamo chiuso tutti gli spazi aerei e tutti i paesi occidentali della Nato stanno inviando armi e munizioni a Kiev […] Noi occidentali abbiamo la coscienza sporca. Non volendoci impegnare direttamente ci laviamo la coscienza mandando armi: è il vecchio motto “armiamoci e partite”, ma oggi siamo davanti a una escalation fatta di piccole mosse che, messe tutte insieme, possono portare anche a una catastrofe nucleare».

DIRETTA VIDEO WEBCAM UCRAINA





