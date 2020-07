Thandie Newton “Terrorizzata da Tom Cruise”/ “Sul set fa pressione” e Katie Holmes…

Lavorare con Tom Cruise non è affatto semplice, anzi, c’è chi lo ha definito un vero e proprio incubo. Come Thandie Newton, che ha lavorato al fianco dell’attore in Mission: Impossible II. L’attrice ha infatti raccontato un’intervista con Volture, di essere stata terrorizzata dalla forte personalità e dalla mania di perfezionismo del divo. “Ero così spaventata da Tom. È una persona molto dominante.” ha ammesso l’attrice britannica. E ha poi aggiunto: “Ce la mette tutta per essere gentile. Ma la pressione, ti fa pressione, pretende moltissimo.” Ma non è finita qui, perché l’attrice continua “credo che sia convinto che solo lui è in grado di fare tutto al massimo”. Thandie Newton ha ricordato una scena in particolare girata con Tom Cruise che i due proprio non riuscivano a far funzionare. È per questo che l’attore le ha fatto una proposta inaspettata.

Thandie Newton “spaventata da Tom Cruise”: ecco perché

Di fronte alla difficoltà di portare a termine la scena in questione, Tom Cruise è arrivato a chiedere a Thandie Newton di scambiarsi i ruoli. “Premetto che non era una scena ben scritta. – ha però sottolineato – Lui non era contento di come la stavo facendo anche perché avevo delle brutte battute. E lui era così frustrato nel cercare di farla e di spiegarla, che a un certo punto mi ha detto: andiamo a farla davanti alla macchina da presa. E così abbiamo fatto.” Scambiarsi i ruoli, però, è stato inutile: “Non riesco a pensare a niente di più inutile, non mi ha aiutato per niente, mi ha solo reso più insicura e terrorizzata. Mi vergognavo molto perché lui ce la stava mettendo tutta.” ha concluso l’attrice. Dichiarazioni lette anche dall’ex di Cruise, Katie Holmes, che ha iniziato a seguirla su Instagram.



