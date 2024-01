The Floor – Ne rimarrà solo uno/ Anticipazioni e diretta streaming 3a puntata: sfida di quiz e…

The Floor – Ne rimarrà solo uno, anticipazioni e diretta 9 gennaio 2024

Nuove sfide e nuove emozioni oggi, martedì 9 gennaio, in prima serata su Raidue. Ciro Priello e Fabio Balsamo tornano a condurre il nuovo game show della Rai ovvero The Floor – Ne rimarrà solo uno. Si tratta di un quiz che mette alla prova non solo le capacità intellettive dei concorrenti, ma anche il loro intuito. Si tratta prevalentemente di sfide facili da superare, ma è fondamentale la velocità con cui si risponde. The Floor – Ne rimarrà solo uno ideato da John De Mol, già dietro i successi di ‘Affari Tuoi’ e di ‘The Voice’ e che in Olanda, nel 2023, è entrato nella top 10 dei programmi più visti della stagione, è un gioco adatto a tutta la famiglia.

Protagonisti indiscussi di The Floor – Ne rimarrà solo uno solo i cento concorrenti che si sfidano con dei veri e propri duelli della durata di 45 secondi per conquistare la casella del campo da gioco gigante.

The Floor – Ne rimarrà solo uno: come funzione, i concorrenti e le sfide

Elementi fondamentali di ogni puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno sono un campo da gioco gigante, 100 concorrenti,100 categorie diverse, 100 mila euro in palio e 45 secondi ovvero la durata di ogni sfida in cui ogni concorrente, esperto in una determinata materia, prova a sconfiggere l’avversario per conquistare la sua casella. Al termine di ogni sfida, il vincitore, ha la possibilità di sfidare un altro concorrente o fermarsi. In quest’ultimo caso, sarà il The Floor a decidere il nuovo sfidante.

Le materia sulle quali vertono le sfide sono varie come modi di dire, proverbi, personaggi dei film, monumenti, città, personaggi dei cartoni animati, sport, eventi storici, animali, film, brani musicali etc. I ‘duellanti’ si sfideranno sulla materia dello sfidante scelto. Il concorrente che, dopo 6 puntate e 99 duelli riuscirà a conquistare l’intero campo da gioco, porterà a casa il montepremi di 100mila euro.

Come vedere in diretta streaming The Floor – Ne rimarrà solo uno

Come tutti i programmi Rai, anche il game quiz The Floor – Ne rimarrà solo uno può essere visto in diretta televisiva, ogni martedì, in prima serata su Raidue ma anche in diretta streaming grazie a Raiplay, disponibile sia come sito che come applicazione per ogni smartphone, smart tv, pc e tablet.

