The Floor – Ne rimarrà solo uno/ Anticipazioni e diretta streaming: sfida tra 100 concorrenti a duelli su…

The Floor – Ne rimarrà solo uno, anticipazioni e diretta 4 gennaio 2024

Dopo il debutto del 2 gennaio, eccezionalmente, The Floor va in onda oggi, giovedì 4 gennaio, in prima serata su Raidue. Quella in onda questa sera è la seconda di sei puntate del game show che si congederà dal pubblico il prossimo 30 gennaio. Al timone dello show ci sono Ciro Priello e Fabio Balsamo, componenti dei The Jackal e che, prima di condurre The Floor, sono stati i timonieri dello show Name That Tune – Indovina la canzone, game show musicale di TV8.

Protagonisti indiscussi dello show ideato dal creatore del Grande Fratello sono 100 concorrenti che si sfidano per portare a casa 100mila euro. Solo uno, tuttavia, riuscirà a farcela attraverso una serie di sfide a duelli. La versione italiana di The Floor è tratto dal format originale nato in Olanda dove nel 2023 è entrato nella top 10 dei programmi più visti della stagione.

The Floor – Ne rimarrà solo uno: i concorrenti e le sfide

I concorrenti di The Floor – Ne rimarrà solo uno sono 100 con estrazione sociale, professione ed età differente l’uno dall’altro. Ogni concorrente partecipa al game presentandosi con una materia in cui è esperto e con cui sfidano gli altri concorrenti. Ogni concorrente affronta concorrenti presenti nelle caselle contigue in varie e veloci sfide della durata di 45 secondi. L’obiettivo è eliminare l’avversario e conquistare la sua casella.

Il vincitore di ogni sfida può decidere se andare avanti e sfidare un altro concorrenti oppure fermarsi e tornare sul The Floor. Qualora il vincitore della sfida decida di fermarsi, sarà il The Floor a decidere il nuovo concorrente. Solo l’ultimo che resterà sul pavimento porterà a casa il montepremi di 100mila euro.

Come vedere in diretta streaming The Floor – Ne rimarrà solo uno

The Floor – Ne rimarrà solo uno può essere visto ogni martedì in prima serata su Raidue (la seconda puntata va in onda eccezionalmente oggi, ndr). Oltre alla diretta televisiva, grazie a Raiplay, è possibile seguire il game quiz anche in diretta streaming contemporaneamente alla diretta televisiva. Con Raiplay, disponibile sia come sito che come applicazione, inoltre, è possibile rivedere anche le puntate già trasmesse.

