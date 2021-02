The Good Doctor 4/ Anticipazioni episodio 26 febbraio: Claire dimentica Melendez?

The Good Doctor 4, anticipazioni puntata oggi, 26 febbraio

The Good Doctor 4 tornerà con il settimo episodio della quarta stagione proprio oggi, 26 febbraio, su Rai Due sempre alle 21:20 prima della pausa della prossima settimana. Sembra infatti, che per via di Sanremo 2021 le serie di Rai2 non andranno in onda e questo significa che l’episodio di oggi potrebbe essere l’ultimo prima del prossimo 12 marzo. Naturalmente la programmazione potrebbe cambiare strada facendo ma prima di capire cosa ne sarà del venerdì medical drama, oggi avremo a che fare con i dottori del St. Bonaventure che saranno alle prese con dilemmi etici e due casi medici diversi che li spingerà all’estremo, sia da una parte che dall’altra. Anche le vite private dei nostri dottori andranno avanti e continueranno a stupire il pubblico perché se da una parte sarà Lea a fare una proposta particolare a Shaun, dall’altra ci sarà Claire che riceverà un invito particolare, quello di Enrique.

Manipolazione genetica per Shaun ma…

Cosa succederà in questo nuovo episodio di The Good Doctor 4? Shaun (interpretato dall’ottimo Freddie Highmore) e la sua equipe trattano un paziente ossessionato dall’idea di prolungare la sua vita il più possibile grazie ad una manipolazione del codice genetico. A quanto pare, però, è proprio questo suo modo di precedere sulla sua genetica che ha causato una serie di strani diturbi che adesso sembrano essere inspiegabili ma che Shaun riuscirà a capire e risolvere, almeno si spera. Dall’altro lato, invece, sono Claire, Jordan e Olivia ad occuparsi di un paziente che sembra soffrire di una predisposizione genetica al cancro e che credono di poter aiutare risolvendo la sua posizione, ma sarà davvero così facile? Lontano dalle corsie e appesi al chiodo i loro camici, Enrique invita Claire a bere un caffè insieme. Lea, invece, ha una proposta da fare a Shaun dopo gli ultimi problemi affrontati. Di cosa si tratta?



