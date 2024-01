The Jackal, chi sono i comici capitani da Ciro Priello/ Da un gioco tra ragazzini al grande successo

The Jackal, chi sono Ciro, Fabio, Simone, Fru e Aurora

I The Jackal sono ormai una realtà della comicità italiana. Il gruppo comico è nato a Napoli nel 2005 come un gioco tra ragazzini che, legati dal vincolo dell’amicizia, decidono di tuffarsi in una nuova avventura che si è poi trasformata in un vero successo. I The Jackal, infatti, diventano popolari grazie all’omonimo canale YouTube fondato nel 2006 dove i comici sfoggiano il loro innato talento con cui, poi, hanno conquistato anche la scena nazionale. La formazione dei The Jackal è formata da Francesco Capaldo, Ciro Priello, Simone Ruzzo, Alfredo Felco, Nicola Verre, Fabio Balsamo, Mario Rotili, Gianluca Colucci, in arte “Fru”, Annachiara de Filippis, Alessandro Grespan e Aurora Leone.

Oltre a portare avanti l’attività dei The Jackal, con il tempo, i membri del gruppo comico si sono dedicati anche ad altre attività. Fabio Balsamo e Ciro Priello conducono il programma The Floor mentre Gianluca Colucci, in arte “Fru” affiancherà Costantino Della Gherardesca nella conduzione di Pechino Express 2024 in onda a marzo su Sky.

The Jackal, le parole di Ciro e Fru

Il segreto dei The Jackal non è solo il talento di ogni singolo componente, ma anche i valori che li uniscono. L’amicizia che li ha portati a dare vita a tale progetto, con il tempo, è diventata sempre più grande accogliendo in famiglia anche altri componenti. “Siamo legati da una vera amicizia. L’idea dei The Jackal nasce molto prima del 2011, quando ho registrato la Srl: io, Simone e Francesco ne parlavamo già alle medie, tra i banchi di scuola. Forse è proprio questo il nostro segreto: da amici, ci rispettiamo anche dal punto di vista lavorativo e questo senso profondo di appartenenza arriva al pubblico” le parole di Ciro rilasciate in un’intervista a “Specchio”.

«Penso che sia importante costruire delle strade accanto restando gratissimo a tutto quello che i The Jackal mi stanno regalando. Nel mio piccolo, cerco di dare tridimensionalità ai ruoli comici che mi vengono affidati e di sperimentare qualche nuovo registro. Il mio sogno è fare il cattivo», sono invece le parole di Fabio Balsamo rilasciate ai microfoni di Vanity Fair.











