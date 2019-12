The Jackal/ Video, su Rete 4 il film con Bruce Willis e Richard Gere (14 dicembre)

The Jackal riempie la programmazione televisiva di Rete 4 per oggi, sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 21:25. Nel 1997 grazie ad una coproduzione internazionale che ha visto alla regia il cineasta Michael Caton-Jones con soggetto tratto dal romanzo Il giorno dello sciacallo scritto da Frederick Forsyth mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata alla versione cinematografica da Kenneth Ross e Chuck Pfaffer. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Carter Burwell, la scenografia è stata realizzata da Michael White e nel cast sono presenti numerosi attori di caratura internazionale come Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora, Mathilda May, J. K. Simmons e Daniel Dae Kim.

The Jackal, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di The Jackal. Ci troviamo in Russia e per la processione a Mosca dove alcuni agenti dell’ FBI stanno portando avanti una importante collaborazione per una missione internazionale indirizzata a sgominare una importante organizzazione malavitosa che fa capo alla mafia russa. Durante la missione gli agenti dell’ FBI si trovano in difficoltà in quanto sopraffatti dal numero degli avversari ma mentre uno di essi sta per essere ucciso interviene il maggiore russo Valentina Koslova che fa parte della polizia che uccide il malvivente che stava sparando. La vicenda avrà un seguito molto importante in quanto i capi della mafia russa vogliono assolutamente vendetta per quanto avvenuto ed in particolar modo hanno deciso di ingaggiare un incredibile ed infallibile Killer conosciuto come lo sciacallo il quale si è sempre fatto apprezzare per la sua capacità di eseguire la missione e di non lasciare alcuna traccia di sé. Infatti non c’è alcuna persona al mondo che conosca la sua identità e il suo nome. I capi della mafia russa riesco a contattarlo e gli offrono un bottino di 70 milioni di dollari nel caso dovesse riuscire ad uccidere due importanti obiettivi di cui però non viene rivelata l’identità. Il killer accetta l’incarico e si mette immediatamente in moto per eseguire immediatamente la sua missione ben conscio di come una volta terminata venga ricercato in tutto il mondo. Intanto nello spionaggio americano e grazie alla cooperazione in Russia si riesce a scoprire quando sta per vvenire e si mettono in atto alcune misure di sicurezza atti soprattutto a prevenire gli attentati. Un agente dell’FBI in collaborazione con la stessa Koslova si metterà sulla tracce del killer per riuscire disperatamente ad individuarlo prima che possa colpire gli obiettivi che gli sono stati assegnati dalla mafia russa. Ci riusciranno?

