The Jackal, Rete 4/ Streaming video del film con Bruce Willis (oggi, 3 settembre)

The Jackal è un "thriller scontato sulle orme del giorno dello sciacallo". MyMovies boccia parzialmente il film dandogli appena due sulle cinque stellette a disposizione. Stessa votazione che gli ha regalato ilMorandini: "Jackal è il nome in codice di un killer assoldato da un capo della mafia russa per assassinare un politico americano importante". Si passa poi a raccontare da vicino alcune specifiche: "La sceneggiatura di Chuck Pfarrer è liberamente ispirato a quella che Kenneth Ross cavò per Zinnemann dal romanzo il giorno dello sciacallo di Forsyth". Alla fine l'unica vera cosa che si può salvare di questo film è parte del cast, infatti Richard Gere, Bruce Willis e Sidney Poitier non si possono ignorare.

Curiosità sul film

La produzione di The Jackal, prima di affidare il ruolo principale a Bruce Willis, offrirono il lavoro all’attore scozzese Sean Connery che non accetta. Dopo Sean Connery hanno rinunciato anche il britannico Liam Neeson e, dopo di lui, l’attore statunitense Matthew McConaughey. Considerato il successo del film e le critiche favorevoli, si può dire che la scelta di Bruce Willis è stata veramente geniale. La pellicola ha raggunto un incasso notevole, si parla di 160 milioni di dollari contro un budget di spesa di circa 60 milioni di dollari.

Nel cast Richard Gere e Bruce Willis

“The Jackal” è un film poliziesco e di azione in programmazione sulla rete televisiva Rete 4 alle ore 21.30 oggi 3 settembre 2019. Il soggetto è tratto dal racconto di genere thriller-spionaggio “Il giorno dello sciacallo” scritto e pubblicato nel 1971 dal britannico Frederick Forsyth. Il film è stato realizato nel 1997 per la regia di Michael Caton-Jones. Eccezionale il cast che vede protagonisti attori di fama internazionale come Walter Bruce Willis, indimenticabile nel film “Trappola di cristallo”, Richard Gere memorabile in “Ufficiale e gentiluomo” e Sidney Poitier, straordinario nel film “Indovina chi viene a cena”.

The Jackal, la trama del film

Il killer professionista “the Jackal” (Bruce Willis), noto per la sua abilità, viene assoldato dalla mafia russa per eliminare due persone; lo Sciacallo è consapevole che, portato a termine il lavoro, dovrà rendersi irreperibile perché sarà un uomo ricercato per mare e per terra, quindi chiede 70 milioni di dollari come ricompensa. Il ministero degli interni russo, l’MVD, riesce a risalire a Jackal. Intanto due agenti dell’FBI, per fermare “lo Sciacallo” indagano su chiunque in passato avesse avuto contatti con il pericoloso assassino. Le ricerche li conducono a Isabella Zanconia (Mathilda May), un tempo appartenente ad una organizzazione armata basca; la donna ha abbandonato ogni attività politica e adesso vive tranquilla in famiglia. Per poterla rintracciare i due agenti, Valentina Koslava e Carter Preston, interrogano un giovane detenuto, Declan Joseph Mulqueen (Richard Gere) ma questi non intende coinvolgere Isabella e si propone al posto suo, visto che pure lui ha conosciuto Jackal ed è in grado di riconoscerlo. I due agenti non vogliono rinunciare all’incontro con Isabella e quando la trovano vengono a sapere che la donna ha conosciuto il killer in Libia e lo descrive come una persona fredda e insensibile. Presto ci si rende conto che è impossibile ritrovare Jackal, il killer infatti famoso anche perchè abilissimo a cancellare ogni sua traccia. Impegnati nella caccia al killer ci sono diverse organizzazione terroristiche e non, in molti hanno un conto in sospeso con l’assassino. Dopo tante difficoltà e disavventure, Koslova morirà proprio per mano di Jackal, stessa sorte toccherà ad un altro agente in forza nell’FBI, l’agente Witherspoon.

Ad un certo punto, attraverso una serie di indizi, Declan scopre che il reale obiettivo del killer è la First Lady e non il capo dell’FBI come si pensava. L’intervento di Preston è tempestivo, l’attentato fallisce e la First Lady è salva. Jackal tenta la fuga, poi si fa scudo con un ostaggio e punta la sua arma contro Declan; arriva Isabella che colpisce Jackal con la sua pistola e salva il suo ex-compagno; a sua volta Declan salverà la vita ad Isabella sparando una raffica di colpi sul mercenario. A distanza di giorni l’agente Preston e l’ex-terrorista Declan, entrambi in convalescenza per aver riportare diverse ferite, presenziano alla sepoltura di Jackal. Declan non ha ottenuto la grazia e dovrà ritornare in carcere ma Preston gli darà la possibilità di fuggire.

