The Lego Movie 2/ Su Italia 1 il film di Mike Mitchell (6 marzo)

Questa sera, sabato 6 marzo, alle ore 21.30 andrà in onda su Italia 1 il film “The lego movie 2 – Una nuova avventura”, sequel del film dei Lego girato il 2014. Si registra un cambio di regia: mentre il primo film fu diretto dalla coppia Phil Lord e Cristopher Miller, questo film vede la regia di Mike Mitchell. La pellicola fu girata nel 2019, riscuotendo un buon successo da parte della critica. Il film ha ricevuto due nomination agli E! People’s Choice Awards per “miglior film per famiglie” e “miglior star in un film animato” a Chris Pratt (voce di Emmet nella pellicola originale).

The lego movie 2 – Una nuova avventura, la trama

Questa volta Emmet e gli abitanti di Bricksburg devono affrontare la minaccia degli alieni LEGO DUPLO, venuti dallo spazio e decisi ad invadere e distruggere. Tutto inizia quando nella vita reale Bianca, la sorellina di Finn, scende in cantina con i suoi mattoncini per giocare con il fratello maggiore. Parallelamente, nell’universo LEGO, arrivano gli alieni che trasformano Bricksburg in una città post apocalittica, che viene distrutta sistematicamente e periodicamente dagli invasori. Emmet, Lucy e Batman (voce italiana: Claudio Santamaria) dovranno trovare l’armonia con i Duplo e riportare la pace. Emmet riuscirà ancora una vola a dimostrare il suo coraggio e la sua creatività per salvare il suo mondo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA