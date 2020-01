The New Pope/ Anticipazioni 10 gennaio: al via la serie evento di Paolo Sorrentino

THE NEW POPE, LA SERIE TV

The New Pope è pronto al debutto: al via con i primi episodi nel prime-time di Sky Atlantic di oggi, venerdì 10 gennaio 2020. La serie tv firmata Paolo Sorrentino segue la scia del capitolo precedente, The Young Pope, e racconta il dietro le quinte di un fittizio Vaticano. Il regista premio Oscar ha sottolineato infatti più volte che non c’è nulla di vero nei racconti narrati in questa seconda stagione, così come nella prima. Al centro però ci sarà ancora quel gioco di potere portato avanti da Jude Law, nei panni di Lanny Belardo, e che questa volta potrà contare anche su un volto nuovo. John Malkovic interpreterà infatti John Brannox, un religioso britannico che verrà nominato Pontefice in seguito al coma irreversibile che ha colpito Pio XIII. Brannox siederà sul trono pontificio con il nome di Giovanni Paolo III e a differenza del suo predecessore, ama fin troppo i riflettori. Ha una personalità vanesia, è pieno di segreti ed ama sentire il clamore dei fedeli, essere circondato dalla folla. Purtroppo i suoi piani inizieranno ad incrinarsi non appena scoprirà che Lanny potrebbe risvegliarsi. Nel cast vedremo inoltre il ritorno di Silvio Orlando e Maurizio Lombardi, il primo nei panni del Cardinale Voiello e il secondo in quelli del Cardinale Mario Assente. Fra i personaggi principali troveremo inoltre Cecile de France per il personaggio di Sofia Dubois, la responsabile marketing del Vaticano, colei che si impegna per gestire al meglio, al pari di un’imprenditrice, l’immagine pontificia. Al suo fianco troveremo inoltre Javier Camara nel ruolo del Cardinale Gutierrez, il più vicino a Pio XIII e comunque leale nei confronti del nuovo Papa. Non esiterà a condurlo all’interno del labirnto vaticano, mostrandogli quali ostacoli dovrà superare. Infine conosceremo Ludivine Sagnier con il volto di Ester Aubry, la donna che è riuscita a tentare la castità di Pio XIII e che è rimasta ormai sola con il figlio nato dal miracolo fatto dal Papa. Fra le new entry troveremo invece artisti del calibro di Henry Goodman, Mark Ivanir, Massimo Ghini, Ulrich Thomsen e Yiliya Sgnigir, oltre che alle guest star Marilyn Manson e Sharon Stone.

THE NEW POPE ANTICIPAZIONI DEL 10 GENNAIO 2020

EPISODIO 1 – A distanza di diversi mesi dal discorso a Venezia, Pio XIII si trova in coma a causa dei suoi problemi cardiaci. Mentre lotta fra la vita e la morte, in attesa di un intervento miracoloso, il Vaticano èin ginocchio a causa degli scandali e delle minacce di un fanatico Islam. In assenza di un Pontefice, è il Cardinale Voiello a prendere le redini di una Chiesa ormai senza guida. Per questo l’elezione di un nuovo Papa sembrerà la via più semplice per riportare l’ordine fra i fedeli. Voiello si chiuderà in una profonda riflessione che lo spingerà a credere che il Cardinale John Brannox potrebbe essere l’uomo giusto che fa al suo caso.

EPISODIO 2 – Brannox accoglie nella sua tenuta in Inghilterra un gruppo guidato da Voiello, che intende convincerlo ad accettare di diventare Papa. Il Cardinale è sicuro infatti che la Chiesa abbia bisogno della sua moderazione e del suo fascino, senza considerare che nel corso degli anni è riuscito a convertire centinaia di anglicani. Una figura perfetta che non quadra con la fragilità che Brannox cerca a tutti i costi di tenere nascosta. Come quel segreto legato ad una ferita così profonda che svelerebbe il vero motivo che lo ha spinto a prendere i voti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA