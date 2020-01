The New Pope / Anticipazioni 24 gennaio: Sharon Stone, nuova guest star

THE NEW POPE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di The New Pope, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Esther (Ludivine Sagnier) è in difficoltà: sta per perdere la casa e non ha più soldi: per questo si sente abbandonata da tutti, anche da Lenny (Jude Law). Intanto, Brannox (John Malkovic) discute dell’incarico con Sofia (Cecile de France), anche se sembra più interessato ad incontrare tutti gli artisti internazionali. Prima di annunciare la sua decisione, John rivela ai genitori che diventerà il nuovo Papa. Dopo una notte di riflessioni, Brannox però cambia idea e rifiuta, ma Voiello (Silvio Orlando) interviene e risolve il problema. Arrivato a Roma, Brannox annuncia il suo nome: Giovanni Paolo III. Mentre Esther incontra un uomo che la affascina, le suore di clausura chiedono a Cavallo (Antonio Petrocelli) di poter avere dei fondi per le cure alla madre di una consorella. Il Monsignore tuttavia rifiuta il suo aiuto senza informare Voiello. Le suore però fanno delle pressioni per parlare con il Cardinale, che sceglie di non incontrarle. Nel frattempo, Fabiano (Alessandro Riceci) propone a Esther di concedersi al figlio di una ricca signora, affetto da deformità.

Dopo un primo rifiuto, la donna accetta: quando si ritrova di fronte al ventenne però fugge in preda al panico. Marilyn Manson chiede udienza al Papa, non sapendo che non si tratta di Pio XIII. Dopo un dialogo surreale, il Pontefice parla ai Cardinali: vuole che i preti pedofili vengano allontanati dal clero per sempre. Quando le proteste delle suore continuano, Cavallo confessa a Voiello di aver fermato le loro richieste. Intanto, Fabiano lascia Esther con una scusa. Dato che le suore non intendono cedere dall’occupazione della Cappella Sistina, Voiello decide di parlare con il Papa, che subito dopo annuncia di voler fare visita a Pio XIII. Anche se Sofia vede la cosa come pericolosa. Brannox tuttavia scopre a Venezia che non tutti i fedeli sono dalla sua parte. Mentre Spalletta sussurra sempre di più all’orecchio del Pontefice, Voiello viene minacciato da alcuni funzionari della politica: hanno delle prove contro di lui e per questo gli impongono di proporre procedure più moderne, a vantaggio del governo. In seguito, Gutierrez (Javier Cámara) confessa al Pontefice di aver incontrato il suo giovane amante: Giovanni Paolo III lo assolvo, ma gli chiede di ascoltare i suoi segreti.

THE NEW POPE ANTICIPAZIONI DEL 24 GENNAIO 2020

EPISODIO 5 – Le guest star non sono finite: questa volta sarà Sharon Stone a regalare un cameo e a presentarsi alla corte di Brannox. L’attrice regalerà al nuovo Papa la sua visione rivoluzionaria, mentre fra Brannox e Sofia inizia a crearsi un legame sempre più profondo. John intende tra l’altro togliere dall’attenzione pubblica gli scandali che hanno colpito la Chiesa, mentre il discorso del Papa a Lourdes viene sottoposto al vaglio del Vaticano. Nel frattempo, le condizioni di Pio XIII subiranno un cambiamento radicale.

EPISODIO 6 – Sofia scopre grazie ad un informatore misterioso alcuni dettagli su Spalletta e il ministro dell’Economia. Decide di confidarsi con Voiello, che riferisce subito tutto a Brannox. Quest’ultimo sceglierà di prendere un provvedimento più che severo. Nel frattempo, le radio del Paese continuano a trasmettere il respiro di Belardo, sempre più fievole. I fedeli si raccolgono a venezia per assistere all’evento, mentre i fanatici aumentano il loro culto nei suoi cofnronti. Non sarà l’unico evento a dare pensieri al Pontefice, sotto pressione per via di un’intervista che si concluderà in modo negativo.



