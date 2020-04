The O.C. oggi/ Ben McKenzie, Adam Brody, Rachel Bilson e Misha Barton 17anni dopo

Pubblicità

Che fine hanno fatto gli attori protagonisti di The O.C., la serie televisiva che ha conquistato anche il pubblico italiano ereditando quello che era stato il successo di Beverly Hills 90210 e Dawson’s Creek e che torna in onda su Italia 1? Ambientata ad Orange County, una località ricchissima della California, la serie è stata trasmessa in Italia dal 2004 al 2007 mentre negli Stati Uniti ha debuttato nel 2003. Quattro stagioni per la serie che racconta la storia di Ryan Atwood, un giovane problematico che si ritrova a vivere in una realtà che non gli appartiene e che trova in Seth un fratello. Una serie che racconta i dramma di quattro adolescenti interpretati da quattro attori che, all’epoca erano giovanissimi. Ben McKenzie, Adam Brody, Rachel Bilson e Mischa Barton sono stati degli idoli per la loro generazione, ma a distanza di tanti anni, che fine hanno fatto? Ben McKenzie, Adam Brody, Rachel Bilson continuano ancora a recitare mentre Mischa Barton che nella serie interpretava Marissa Cooper ha dovuto fare i conti con diversi alti e bassi ed ora sta cercando di riprendere in mano la propria vita dopo aver superato una serie di problemi. Dopo aver cominciato a recitare sin da bambina conquistando un successo mondiale con The O.C., la Barton ha avuto diversi problemi combattendo contro la dipendenza da alcol e droga. Ora sembra che abbia superato quei problemi e stia tentando di rimettere in piedi anche la sua carriera.



The O.C.oggi: cosa fanno Ben McKenzie, Adam Brody, Rachel Bilson e Mischa Barton

Se Mischa Barton ha dovuto mettere da parte la propria carriera per curarsi e combattere contro le proprie dipendenze, diverso è il discorso per Ben McKenzie, Adam Brody, Rachel Bilson che continuano a recitare ancora oggi. Dopo aver fatto innamorare migliaia di ragazzine in tutto il mondo interpretando il problematico Ryan, Ben McKenzie ha recitato anche in Gotham, un’altra serie di grande successo. Inoltre ha lavorato in due film e anche la sua vita privata ha avuto una scossa. E’ sposato con l’attrice Morena Baccarin da cui ha avuto una figlia che oggi ha 4 anni. Adam Brody, dopo essere diventato famoso interpretando il dolce Seth, ha recitato in altre produzioni non ottenendo, però, lo stesso successo. E’ sposato con Leighton Meester, la famosa Blair di Gossip Girl. La coppia ha già un figlio ed è in attesa del secondo bambino. Infine, la bellissima Rachel Bilson è stata la protagonista di un’altra serie tv, Hart of Dixie. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo la storia con Adam Brody, è stata legata a l’attore Hayden Christensen che l’ha resa mamma di una bambina che oggi ha sei anni.



