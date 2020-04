The OC/ Anticipazioni, la serie cult torna su Italia1 con la prima stagione

Pubblicità

THE OC, ANTICIPAZIONI 23 APRILE DELLA SERIE CULT CHE TORNA SU ITALIA1

Mai come in questi giorni chiusi in casa abbiamo ripensato ai grandi cult a cominciare proprio dai Cohen e da The OC, uno dei teen drama cult della vecchia generazione della serialità americana, prima dell’arrivo di mostri, eroi e sfumature crime sempre e ovunque. Possiamo sicuramente che The OC appartiene alla vecchia generazione e chi non ha avuto ancora modo di conoscere i suoi protagonisti potrà farlo grazie a Italia 1 che da oggi, 23 aprile, manderà in onda un doppio episodio nel preserale compresi anche sabato e domenica fino a quando a maggio, dal 5, si sposterà nel prime time di La 5 per continuare la sua cavalcata. Ad attenderci questa sera ci saranno i primi due episodi ovvero “Orange County” e “Il nascondiglio perfetto” che ci permetteranno di conoscere uno degli attori e dei personaggi più amati degli ultimi anni, ovvero Ryan (Benjamin McKenzie), il giovane rude, un po’ da strada, che l’avvocato Sandy Cohen (Peter Gallagher) si troverà a difendere dopo un furto d’auto salvo poi ritrovarselo in casa come “ospite” dopo che la madre decide di buttarlo fuori di casa stanca del suo comportamento.

THE OC, LE ANTICIPAZIONI DEI PRIMI DUE EPISODI

In un primo momento l’avvocato decide di ospitarlo per il weekend vincendo le resistenze della moglie Kirsten (Kelly Rowan) ma alla fine, come ben sa il pubblico di The OC, sarà in questo momento che la sua vita cambierà così come quella di Seth (Adam Brody), il figlio di Sandy, ragazzo poco integrato nelle ricche comitive di Newport, e di Marissa Cooper (Mischa Barton). Leggendaria sarà la loro storia d’amore così come lo sarà proprio quella tra Seth e Summer. Il primo sognerà per anni la sua storia d’amore con l’amica di cui è segretamente innamorato e l’arrivo di Ryan non farà altro che spingerlo a fare il possibile per esaudirlo.



