The Resident 2/ Anticipazioni episodi oggi, 15 gennaio: un incidente sconvolge…

The Resident 2, anticipazioni episodi oggi, 15 gennaio

Questione di tempo, Il germe e Incubi sono questi gli episodi in onda oggi, 15 gennaio, di The Resident 2 su Rai2. La seconda rete Rai ha deciso di confermare la messa in onda di tre episodi a serata e così anche oggi i fan saranno alle prese con una maxi maratona che inizierà alle 22.00 circa e terminerà quasi all’una di notte. Nic, Conrad e gli altri protagonisti della serie sono ormai croce e delizia del pubblico di Rai2 ma almeno, questa volta, non rischiano di veder finire in panchina la seconda stagione della serie, o almeno si spera. Proprio mentre negli Usa ha debuttato la quarta, in chiaro in Italia siamo ancora fermi alle scaramucce tra Nic e Conrad che proprio in questo inizio di The Resident 2 abbiamo trovato in rotta di collisione. Le cose peggioreranno oggi con un maxi incidente che porterà tutte le vittime al Chastain mettendo in seria difficoltà i nostri dottori.

Nic e Conrad di nuovo fianco a fianco ma…

In The Resident 2, un incidente ad un festival musicale e la calca che ne segue provocano un gran numero di feriti, che si riversano al Chastain, sommergendo di lavoro i medici di turno. Nel secondo episodio, invece, toccherà proprio a Nic e Conrad lavorare fianco a fianco per occuparsi di un ragazzino che ha avuto una crisi ma per il giovane le notizie non sono buone. Devon viene assegnato a un paziente vip che solo in un secondo tempo scopre essere Bradley mentre Bell è pronto ad usare gli strumenti di Julian Booth portando Kit ed AJ a mettere da parte le loro divergenze contro di lui. Cos’altro vedremo nell’ultimo episodio della serata? E’ tempo di Halloween al Chastain e c’è chi si ritroverà ad affrontare crisi di panico notturne e non solo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA