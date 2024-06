The River Wild – Il fiume della paura, Rete 4/ Trama dell’action thriller in onda oggi, lunedì 24 giugno 2024

The River Wild – Il fiume della paura, diretto da Curtis Hanson

Lunedì 24 giugno, andrà in onda, in seconda serata su Rete 4, alle ore 23:30, l’action thriller del 1994 dal titolo The River Wild – Il fiume della paura. La pellicola è diretta dal regista Curtis Hanson, film maker di alcuni lungometraggi di successo, tra cui L.A. Confidential e 8 mile.

Le musiche hanno invece la firma del compositore e direttore d’orchestra Jerry Goldsmith, autore di numerose colonne sonore in oltre 50 anni di carriera e vincitore del Premio Oscar per la miglior colonna sonora per Il presagio (1976).

La protagonista del film The River Wild – Il fiume della paura è interpretata dalla pluripremiata Meryl Streep, candidata per ben 21 volte al Premio Oscar, di cui 3 vinti per la sua interpretazione in Kramer contro Kramer (1979), La scelta di Sophie (1982) e The Iron Lady (2011).

Al suo fianco la stella di Hollywood Kevin Bacon, diventato famoso grazie alla sua partecipazione al film cult Footloose di Herbert Ross, e l’attore David Strathairn, vincitore della Coppa Volpi al Festival di Venezia per Good Night, and Good Luck diretto da George Clooney.

The River Wild – Il fiume della paura, la trama del film su Rete 4: un thriller mozzafiato con attori eccellenti

The River Wild – Il fiume della paura racconta la storia di Gail (Meryl Streep), una giovane donna che vive a Boston in una bella dimora con suo marito Tom (David Strathairn) e i loro due bambini.

Purtroppo il loro matrimonio sta attraversando da tempo una profonda crisi a causa del lavoro come architetto dell’uomo, che lo porta spesso lontano dalla famiglia.

La donna decide di portare i suoi bambini nella casa dei suoi genitori in Montana, in occasione del decimo compleanno di suoi figlio Roarke.

La zona è particolarmente selvaggia e la protagonista è pronta, dopo tanti anni, a praticare di nuovo la sua attività preferita: il rafting.

La famiglia parte così per questa nuova ed entusiasmante avventura, facendo la conoscenza durante il viaggio di tre uomini: Wade (Kevin Bacon), che diventa subito amico di Roarke, Terry (John C. Reilly) e Frank (William Lucking).

Quest’ultimo dovrebbe fare da guida alla famiglia, e i due gommoni iniziano a superarsi a vicenda, fino a quando Frank non scompare improvvisamente. La coppia inizia quindi ad avere dei dubbi rispetto a Terry e Wade, infatti dietro le loro sembianze da brav’uomini si nascondono due crudeli criminali in fuga dalla legge.

Improvvisamente quella che avrebbe dovuto essere una felice vacanza familiare diventa il loro peggiore incubo e questa semplice famiglia dovrà superare nuovi e terribili pericoli.











