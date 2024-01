The Rookie 5/ Anticipazioni 26 gennaio 2024: Tim e Lucy sotto i riflettori

The Rookie 5, anticipazioni primo episodio 26 gennaio 2024 “Nemico pubblico”

Nuovo appuntamento con The Rookie 5 nella serata di venerdì 26 gennaio 2024. Andranno in onda ben tre episodi che ci accompagneranno al gran finale di stagione, previsto la prossima settimana. Si comincia con l’episodio 5×17 dal titolo “Nemico interno” in cui Cecila sarà determinata a scoprire cosa sia successo a sua sorella Blanca. Protagonisti dell’episodio anche Lucy e Tim, ormai una coppia da un po’. Il sergente Chen coinvolge il suo fidanzato nel progetto “Realizza un sogno”, senza dirgli nulla. In pratica, gli agenti di polizia devono realizzare il sogno di un bambino, che per un giorno avrà l’opportunità di diventare un poliziotto. Così arriva Jordi Yates, dodicenne malato di cancro, a cui viene concessa la possibilità di realizzare il suo sogno: fare il poliziotto per un giorno.

ANTICIPAZIONI DOC 3 NELLE TUE MANI/ Quarta puntata 1 febbraio 2024: Andrea ha un pesante crollo

L’iniziativa è perfetta, se non fosse per il padre del bambino, Mark, che ha altre intenzioni. L’uomo infatti ha iscritto suo figlio per farlo entrare nei computer della polizia e togliere una serie di multe stradali a suo carico. Nel frattempo, Monica viene rapita da Elijah e minacciata. Lei gli promette che si infiltrerà nelle indagini della polizia, ma non sarà semplice, e costerà la vita ai suoi uomini, oltre che perdite di denaro. Il piano sembra procedere, ma Elijah viene scoperto e arrestato. Nello scontro con la polizia, Monica, invece, viene ferita…

Anticipazioni The Rookie 5, episodi 18 e 19 “Doppio problema” e “Un buco nel mondo”

L’appuntamento con The Rookie 5 prosegue nella stessa serata con altri due episodi. Nel primo, l’episodio 5×18 intitolato “Doppio problema”, assistiamo a qualcosa di particolare. Torna la troupe che tempo prima aveva intervistato i nostri protagonisti per realizzare un nuovo documentario. Stavolta si concentreranno sulla curiosa vicenda di Jake e Sara, i due sosia di Tim e Lucy, che poi ha portato questi ultimi due a uscire allo scoperto coi loro sentimenti. Sara e la sua amica Lisa attendono la scarcerazione di Jake. L’esperienza, però, non li cambia, e i due tornano a fare ciò che sanno far meglio: rubare. Dopo essersi fatti assumere dai ricchi Baudelaire, Jake riesce ad impadronirsi di un oggetto raro e prezioso. L’uomo, poi sparisce, e Sara ne annuncia la sua scomparsa…

DOC 3 NELLE TUE MANI/ Anticipazioni 25 gennaio 2024 e diretta: scatta il bacio tra Andrea e Giulia

A seguire ci sarà l’episodio 5×19 dal titolo “Un buco nel mondo.” Nel giorno dell’anniversario del rapimento di Blanca, la sorella di Celina, viene rapita un’altra bambina di nome Olivia. Iniziano le ricerche, poi succede qualcosa. Un agente si presenta vicino alla casa. E’ Joel Chambers, che aveva partecipato alle ricerche dopo la sparizione di Blanca. Celina ripone inizialmente piena fiducia in lui, salvo poi scoprire che non è esattamente chi fa credere di essere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA