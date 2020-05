The Swap/ Su Italia 1 il film con Peyton List e Jacob Bertrand (oggi, 8 maggio 2020)

Pubblicità

Il cast del film The Swap

The Swap è una pellicola che andrà in onda il giorno 8 maggio nel pomeriggio, precisamente alle ore 15:55 sul canale Mediaset Italia 1. Il film ha debuttato solo sul piccolo schermo della televisione ed è uscito durante l’anno 2016. Si tratta di una commedia fantastica ideata per ragazzi. Non a caso, quest’opera è una produzione del canale Disney Channel. Il regista di questo film risulta essere Jay Caras mentre il produttore esecutivo risponde al nome di Patrick Antosh. Per quanto riguarda il cast del film, all’interno di quest’ultimo sono presenti attori molto giovani come ad esempio Peyton List, Jacob Bertrand, Darrin Rose, Kiana Madeira, Linda Kash e Claire Rankin. Gli sceneggiatori di questa pellicola sono stati Charlie Shanhain e Shari Simpson.

Pubblicità

The Swap, la trama del film

Ecco la trama di The Swap. Ellie O’Brien e Jack Malloy sono due ragazzi che frequentano lo stesso liceo. Ad ogni modo, la loro vita non è affatto normale, anzi si dimostra essere abbastanza complicata. In effetti, i due giovani sono alle prese con i soliti problemi adolescenziali e non sanno proprio trovare delle soluzioni alle loro complicazioni. Ellie nonostante riesca ad essere riconosciuta come una ginnasta valorosa, possiede diversi problemi familiari ed è spesso in netto contrasto con le sue amiche che la deridono e non la ritengono all’altezza. Allo stesso tempo, anche Jack deve affrontare problemi familiari di varia natura, come ad esempio affrontare il padre che sembra non provare nessun affetto nei suoi confronti. In questo contesto difficile, i due casualmente si incontrano e si raccontano i problemi che hanno. Quasi per magia, con un semplice SMS riescono a scambiare le proprie identità ed uno entra nel corpo dell’altro. Inizierà quindi una favolosa avventura per entrambi che alla fine del proprio percorso riusciranno a comprendere che forse la loro vita iniziale non era poi tanto male.



© RIPRODUZIONE RISERVATA