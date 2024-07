The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2/ Trama e streaming video: la piccola Renesmee in pericolo

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2: oggi in onda la seconda parte del film della saga di Twilight

Lunedì 1 luglio 2024, in seconda serata, va in onda il film “Breaking Dawn – Parte 2” che è il quarto e ultimo adattamento cinematografico della serie di Twilight, seconda parte del capitolo Breaking Dawn ed è diretto dal regista Bill Condon che si era già occupato delle riprese di The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1. Le musiche, anche in questa occasione come nella prima parte, hanno la firma del compositore Carter Burwell che lavorato nuovamente con Condon 3 anni più tardi in Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto. In The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2, il cast vede il ritorno degli interpreti dei capitoli precedenti, in particolare: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Kellan Lutz, Nikki Reed e Billy Burke.

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 riprende la storia dei protagonisti dopo il devastante parto di Bella che, per mettere al mondo la propria bambina, ha messo seriamente in pericolo la propria vita avendo vissuto una gravidanza più veloce rispetto al normale.

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2: la trama del film

In “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2”, Bella è stata salvata da Edward che le ha iniettato il suo veleno in tutto il corpo e, quando si risveglia, si è trasformata in vampiro. Intanto la piccola Renesmee è protetta da Rosalie e Jacob che ha avuto il suo imprinting con la bambina. Questa nascita ha lasciato tutti senza parole dal momento che Renesmee cresce a un ritmo velocissimo e nessuno è a conoscenza di cosa potrà accadere. Intanto la notizia di questa nascita ha attirato l’attenzione dei Volturi e Alice, grazie ai suoi poteri, scopre che il clan sta arrivando a Forks.

Per salvare la vita della bambina e dimostrare ai reali che non si tratta di un ibrido, Carlisle raduna vampiri da ogni parte del pianeta affinché possano testimoniare quanto accaduto realmente. Mentre un vero e proprio esercito di licantropi e vampiri è pronto a difendere Renesmee, Bella è alle prese con i suoi nuovi poteri come vampira, scoprendo di avere acquisito capacità molto rare. Inizia così una terribile battaglia e solo l’arrivo di Alice e Jasper può dare una speranza ai Cullen.

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2: l’opinione della critica e come vederlo in streaming

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 non ha ricevuto recensioni particolarmente positive da parte della critica pur avendo incassato in tutto il mondo più di 829 milioni di dollari, superando tutti i capitoli precedenti della saga. Come sottolinea il portale non ha ricevuto recensioni particolarmente positive da parte della critica pur avendo incassato in tutto il mondo più di 829 milioni di dollari, superando tutti i capitoli precedenti della saga. Come sottolinea il portale bloopers.it , durante la visione del film è possibile notare alcune inesattezze. Ad esempio durante le scene del combattimento, Bella indossa in alcune riprese delle scarpe con il tacco mentre in altre degli stivaletti bassi. Inoltre, quando alla fine della pellicola Bella ed Edward sono seduti in un prato, i loro corpi dovrebbero luccicare sotto la luce del Sole, come avvenuto in altre scene precedenti, invece ciò non accade.

Il film The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 può essere visto in diretta televisiva, a partire dalle 23.49, su Italia 1 ovvero al termine della prima parte di The Twilight Saga: Breaking Dawn. Il film, inoltre, può essere visto anche in diretta streaming tramite Mediaset Infinity.

