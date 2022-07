The voice Senior 2, anticipazioni 1a puntata/ Ritorna Antonella Clerici (replica)

The voice Senior 2 torna in replica su Raiuno

Questa sera, sabato 9 luglio, torna Antonella Clerici su Raiuno, con le repliche di The Voice Senior 2. Da qui a fine agosto, ogni settimana, ci ritroveremo in compagnia dei talenti che hanno calcato il palco della Clerici, con le loro storie commuoventi ed una grande voglia di riscatto. Ricordiamo che a prendere parte al gioco sono esclusivamente concorrenti over 60. Ad emozionare il pubblico e la giuria, le loro voci e le loro storie da raccontare. Al fianco di Antonella Clerici i coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti. Nella prossima stagione, sappiamo già che non ci sarà Orietta Berti ma ancora non è chiaro chi andrà a sostituirla. La prima puntata, invece, riparte dalle audizioni al buio, ovvero da una delle fase più divertenti per il pubblico.

The voice Senior 2, un viaggio lungo otto puntate

In questa fase i giudici di The voice Senior 2 possono solo ascoltare chi è in gara ma non vedono il palco. Possono farsi influenzare esclusivamente dalle loro voci e in pochi secondi devono capire se può valerne la pena coinvolgerli in squadra. Divertente, quindi, la sfida tra i coach per aggiudicarsi i migliori concorrenti. Ricordiamo che dopo le audizioni al buio si passerò alla fase Cut, dove sostanzialmente i coach selezionano 6 aspiranti talenti musicali per squadra, in tutto 24. Infine, il Knock Out, la semifinale coi cavalli di battaglia e quindi la finale con la sfida tra i concorrenti più forti di ogni team. Ma per questo bisognerà attendere il 27 agosto.

