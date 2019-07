The Witcher/ Netflix mostra le prime immagini della serie tv basata sui videogiochi

Una nuova serie tv sta per sbarcare su Netflix, precisamente la trasposizione sul piccolo schermo del videogame campione di incassi, The Witcher. Nella giornata di ieri la nota tv via streaming ha rilasciato alcune immagini riguardanti appunto il “telefilm” che racconterà le vicende di Geralt di Rivia, nonché di Yennefer e Ciri, interpretati rispettivamente da Henry Cavill (già visto in “50 sfumature di grigio”, ma anche “Mission Impossibile-Fallout”), Anya Chalotra e Freya Allan. Netflix ha rilasciato anche la prima locandina ufficiale della serie, dove notiamo il protagonista, Geralt, di spalle su una scogliera, con la scritta “The Witcher” e il logo leggermente diverso rispetto a quello della saga di videogiochi, ma basato sempre su un lupo. La stessa serie videoludica si ispira ai libri di Andrzej Sapkowski, e fino ad oggi sono stati prodotti tre capitoli, tutti decisamente apprezzati dai fan, in particolare il terzo.

THE WITCHER: NETFLIX MOSTRA LE PRIME IMMAGINI

Il racconto si concentra sulle vicende con protagonista Geralt di Rivia, che altri non è se non un cacciatore di mostri, appunto un Witcher, e che nel suo cammino dovrà guardarsi non soltanto dai mostri ma anche dalle persone, forse più pericolose dei primi. Nel suo tragitto Geralt troverà la potente strega Yennifer, nonché la giovane principessa Ceri, e insieme attraverseranno un mondo dove le insidie saranno sempre dietro l’angolo. Nel cast, oltre ai tre attori di cui sopra, troveremo anche Jodhi May, già vista nel Trono di Spade, (interpreterà Calanthe), ma anche Anna Shaffer (Harry Potter), Eamon Farren (Twin Peaks), Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock), e molti altri ancora. Al momento non è stato rilevato alcun altro dettaglio, ne tanto meno la data d’uscita, ma i fan della nota saga di videogiochi sembrerebbero essere già in visibilio: non ci resta che attendere eventuali ulteriori novità su questa nuova serie tv.

